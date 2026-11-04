Dax-Aktien im Fokus: BMW, Deutsche Telekom und Rheinmetall veröffentlichen Quartalszahlen

Am Mittwoch und Donnerstag stehen wichtige Quartalsberichte auf dem Programm. Deutsche Konzerne wie BMW, Telekom und Rheinmetall legen ihre Zahlen vor, während globale Konzerne den Markt bewegen.

Der Finanzmarkt blickt am Mittwoch, den 4. November, auf eine intensive Phase der Quartalsberichtsaison. In Frankfurt werden von zahlreichen börsennotierten Dax- und Mdax-Konzernen die Ergebnisse für das dritte Quartal veröffentlicht. Unternehmen wie Fresenius, Basler und Heidelberg Materials öffnen ihre Bücher, während der Fokus am folgenden Tag auf Branchenführern wie der Deutschen Telekom und BMW liegt.

Industrie- und Konsumgüter-Konzerne präsentieren Ergebnisse

Am frühen Morgen des 4. November beginnen die Zahlenpräsentationen bei Unternehmen wie Aker ASA und Fresenius. Die Fresenius AG wird ihre Quartalszahlen vorlegen, gefolgt von einem Pressekonferenztermin um 10.00 Uhr und einem Analystencall um 13.30 Uhr. Ebenso veröffentlicht die Basler AG ihre Ergebnisse, wobei hier eine detaillierte investor-Konferenz um 14.00 Uhr geplant ist. In der Baustoffbranche gibt Heidelberg Materials ein Trading-Update zum dritten Quartal heraus.

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Auch im Immobilien- und Transportsektor sind wichtige Meldungen zu erwarten. Die Vonovia SE und die Fraport AG veröffentlichen ihre Quartalszahlen, wobei Vonovia bereits um 7.30 Uhr einen Telefoncall für Investoren anbietet. Der Halbleiterhersteller Siltronic und der Schweizer Chemiekonzern DSM-Firmenich runden den frühen Vormittagsblock ab. Zudem legen Barry Callebaut ihre Jahreszahlen vor, was für Investoren im Lebensmitteleinzelhandel und der Gastronomie von Interesse ist.

Automotive und Technologie dominieren den Donnerstag

Am Donnerstag, dem 5. November, stehen besonders die großen Automobilhersteller im Mittelpunkt. Die Deutsche Börse AG wird von deutschen Unternehmen wie der Commerzbank, PVA TePla und Nordex begleitet, die ihre Q3-Zahlen veröffentlichen. Ein besonderer Fokus liegt auf der Deutschen Telekom, die ihre Ergebnisse um 7.00 Uhr vorlegt und um 10.00 Uhr eine Pressekonferenz abhält. Die DHL Group folgt mit detaillierten Zahlen und einer Pressekonferenz um 8.30 Uhr.

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Im Automobilsektor wird BMW am 4. November um 7.30 Uhr seine Quartalszahlen veröffentlichen, gefolgt von einer Presse- und Analystenkonferenz um 8.30 Uhr. Am Donnerstag runden die japanischen Konzerne Sony und Toyota ihre Halbjahreszahlen ab. Für den deutschen Markt ist zudem die Hensoldt AG wichtig, die ebenfalls am Donnerstag ihre Ergebnisse vorlegt. Der Rüstungskonzern Rheinmetall wird am 4. November um 7.30 Uhr seine Q3-Zahlen bekannt geben, was angesichts der aktuellen geopolitischen Lage hohe Aufmerksamkeit erhält.

Konjunkturdaten und Zentralbankentscheidungen

Neben Unternehmenszahlen stehen auch makroökonomische Daten auf dem Programm. Die Europäische Zentralbank und die schwedische Riksbank veröffentlichen Zinsentscheidungen, die die Liquidität auf den Märkten direkt beeinflussen. In Polen wird die Zentralbank ebenfalls einen Zinsentscheid treffen, was die Entwicklung in den osteuropäischen Währungen maßgeblich prägt. Die Schweizerische Nationalbank bleibt am 4. November jedoch aufgrund eines Feiertags inaktiv.

Die S&P Global PMI-Dienste für Oktober 2026 werden in mehreren Ländern veröffentlicht. In Italien, Frankreich, Deutschland und Großbritannien folgen zweite Veröffentlichungen der PMIs. Die Europäische Union und die USA legen zudem Handelsbilanzdaten und Arbeitsmarktberichte vor. In den USA wird der ADP Arbeitsmarktbericht am 5. November um 14.15 Uhr veröffentlicht, was Hinweise auf die Stärke des US-Arbeitsmarktes gibt. Der EIA Ölbericht rundet den Tag ab.

Rechtliche Entwicklungen und andere marktrelevante Termine

Ein besonderes juristisches Ereignis findet am 4. November um 10.00 Uhr in Karlsruhe statt. Das Bundesverfassungsgericht verhandelt dort über den Ausschluss eines Abgeordneten aus der AfD-Bundestagsfraktion. Dieses Verfahren hat politische Relevanz für die Stabilität der Regierungsbildung in Deutschland. Parallel dazu stellt die Globus Gruppe in St. Wendel ihre Geschäftsjahresbilanz für 2025/2026 vor.

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Investoren sollten zudem die US-amerikanischen Termine im Hinterkopf behalten. Unternehmen wie Uber Technologies, Kraft Heinz und McDonald's veröffentlichen am 4. November ihre Q3-Zahlen. Am Abend folgen News Corp, Expedia und Qualcomm mit ihren Ergebnissen. Die Qualcomm Q4-Zahlen werden um 22.05 Uhr erwartet, was für den Technologie- und Halbleitersektor signifikant ist. Diese globale Verteilung der Termine erfordert eine genaue Planung der Marktbeobachtung für deutschsprachige Anleger.