Die Erholung an den Märkten setzt sich am „Black Friday“ weiter fort. Unterstützung kommt dabei aus Asien und von den US‑Börsen. Anleger greifen bei hiesigen Tech-Aktien zu.

setzt sich am Freitag fort. Der deutsche Leitindex beendet die Woche mit 25.441 Punkten und damit 0,9 Prozent im Plus. Damit weitete er seinen Wochengewinn auf 2,6 Prozent aus.

Die in der ersten Novemberhälfte erreichte Rekordmarke knapp über 27.000 Punkten liegt allerdings noch in weiter Ferne.nur für ein paar Stunden offizieller Handel stattfindet. Die Börsen in den USA liegen im Plus, sodass heute vorerst kein neuer KI-Ausverkauf zu erwarten ist. Thomas Altmann von QC Partners wertet das so: „Es wirkt so, als hätten alle, die aus dem Markt wollten, vor Thanksgiving verkauft.

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“ Unterstützung kommt dabei auch von den asiatischen Börsen. Vor allem die chinesischen Märkte legten nach einem Regierungskommentar deutlich zu, aber auch die Indizes in Japan und Südkorea schlossen im Plus. Während konjunkturelle Impulse – abseits von deutschen Arbeitsmarktdaten für November am Vormittag – am Freitag weitgehend ausbleiben, haben Anlegerinnen und Anleger vor allem auf einzelne Unternehmen geschaut. So steht etwa der Softwarekonzern SAP im Fokus: