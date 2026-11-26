Anleger greifen bei zuletzt stark gefallenen Aktien zu. Im Tagesverlauf richten sich die Blicke auf das EZB-Protokoll und den EU-Gipfel.

startet am Donnerstag mit Gewinnen in den Handel. Zur Eröffnung notiert der deutsche Leitindex fast zwei Prozent höher bei 25.153 Punkten.hatte 1,3 Prozent auf 24.702 Zähler verloren und war damit wieder unter die psychologisch wichtige 25.000-Punkte-Marke gerutscht.

Es war der tiefste Schlusskurs seit Ende Juni.

Advertisement

Advertisement

„Griffen Anleger am Montag noch wegen der Rückkehr von Jensen Huang zu, kaufen sie jetzt wegen des Preises“, sagte Jochen Stanzl, Chefanalyst bei der. Die eigentliche Frage bleibe jedoch, ob sich die Milliardeninvestitionen in künstliche Intelligenz rechnen – insbesondere, wenn die Zinsen steigen und ein wachsender Teil der Investitionen auf Kredit finanziert wird. Im weiteren Handelsverlauf fehlen den europäischen Börsen die Impulse aus den USA. Wegen des Thanksgiving-Feiertags bleibt die Wall Street geschlossen.