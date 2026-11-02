DAX-Analyse 2. November 2026: Widerstand bei 26.164 Punkten und Turbo-Risiken

DAX-Analyse vom 2. November 2026: Bullen sammeln Kraft. Widerstand bei 26.164 Punkten. Hohe Verlustquote bei Turbo-Zertifikaten beachten.

In der aktuellen Marktanalyse für den Montag, den 2. November 2026, rücken die Dynamik des DAX und die damit verbundenen Risiken im Handel mit komplexen Derivaten in den Fokus. Während der deutsche Leitindex nach einer starken Phase vorübergehend konsolidiert, warnen Experten eindringlich vor der hohen Verlustquote bei Turbo-Zertifikate n. Im Durchschnitt erleiden sieben von zehn Kleinanlegern Verluste beim Handel mit diesen hochriskanten Produkten, was die Notwendigkeit einer fundierten Risikobewertung unterstreicht. Diese Zertifikate sind generell nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet und erfordern eine aktive Überwachung durch den Anleger.

Kursverlauf und technische Indikatoren

Der DAX konnte in der vergangenen Woche bis Donnerstag einen dynamischen Kursanstieg mit vier grünen Tageskerzen in Folge absolvieren. Dieses starke Verhalten führte zu einem temporären Überschreiten des oberen Bollinger-Bandes, welches anschließend am Freitag eine technische Gegenreaktion auslöste. Durch diese kurzfristige Kursschwäche hat die überkaufte Slow Stochastik ein temporäres Verkaufssignal getriggert, welches den Index in der aktuellen Handelsphase belasten könnte. Trotz dieser kurzfristigen Negativsignale sind die längerfristigen Kaufsignale, die durch die gleitenden Durchschnitte der letzten 20, 50 sowie 200 Börsentage gegeben sind, weiterhin intakt. Analysten erwarten daher nach einer kurzen Verschnaufpause eine Fortsetzung des übergeordneten Aufwärtstrends.

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Widerstandszonen und prozyklische Signale

In diesem bullishen Szenario sehen Analysten das erste wichtige Hindernis am Tageshoch vom 4. September bei 26.164 Punkten, welches als Widerstand 1 definiert wird. Ein erfolgreicher Kursanstieg über diese Hürde könnte weitere Kursgewinne bis zum Allzeithoch vom 28. August bei 26.616 Punkten auslösen, das als Widerstand 2 fungiert. Ein weiterer Anstieg auf neue Höchststände würde wiederum ein prozyklisches Kaufsignal erzeugen und die bullische Stimmung stärken. Zum Auftakt der neuen Börsenwoche stehen unter anderem die Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende Gewerbe aus Deutschland und den USA für den Monat Oktober im Fokus. Aktuell wird der DAX im vorbörslichen Handel mit einem leichten Kursanstieg von 0,2 Prozent taxiert, was auf eine vorsichtige Zuversicht hindeutet.

Statistische Wahrscheinlichkeiten und Szenarien

Ausgehend vom Verlaufstief am 23. Oktober bei 25.008 Punkten konnte der DAX bis zum lokalen Maximum am 29. Oktober bei 26.107 Punkten einen dynamischen Trendschub bis in den überkauften Bereich über das obere Bollinger-Band absolvieren. Statistisch gesehen ist es seit dem 02.01.2000 in den nächsten 10 Handelstagen nach der Ausbildung eines Gap Down mit einer Wahrscheinlichkeit von 59 Prozent zu einer Rally von 4 Prozent gekommen. Das Long-Szenario bleibt nur intakt, solange der DAX nicht nachhaltig unter die Marke von 25.008 Punkten fällt, was als Unterstützung 2 gilt. Sollte sich die technische Gegenreaktion vertiefen, besteht die Gefahr, dass der Index diese wichtige psychologische Barriere testet.

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Derivate-Produkte und Risikomanagement

Für Investoren, die von diesen Bewegungen profitieren möchten, stehen verschiedene derivative Produkte zur Verfügung. Ein konkretes Beispiel ist der ENDLOS TURBO LONG 20.884,93 OPEN END mit dem Basiswert DAX der DZ BANK, identifiziert durch die WKN DN6HAR. Dieser Hebel liegt am 02.11.2026 um 07:00 Uhr bei rund 5,26 und bietet eine direkte Exposition gegenüber dem Aufwärtstrend, sofern sich die Kursziele erfüllen. Ein Gegenbeispiel für ein Short-Szenario ist der ENDLOS TURBO SHORT 30.553,98 OPEN END, ebenfalls der DZ BANK zugehörig mit der WKN DN57JY. Diese Instrumente sind extrem hebelbehaftet und können zu rapiden Kapitalverlusten führen, insbesondere wenn sich die Marktrichtung unexpected dreht.

Im negativen Gegenszenario könnte das Überschreiten des oberen Bollinger-Bandes am 29. Oktober als Distribution gedeutet werden. Die schwache Kursreaktion führte dazu, dass die grüne Signallinie der Slow Stochastik unter die rote Signallinie gesunken ist, was ein verstärktes Verkaufssignal darstellt. Sollten sich die Kursrücksetzer ausweiten, könnte das Unterschreiten des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Börsentage zeitnah ein weiteres Verkaufssignal erzeugen. Statistisch besteht in diesem Fall eine Wahrscheinlichkeit von 29 Prozent, seit dem 02.01.2000 gemessen, für einen Kursrückgang von 4 Prozent innerhalb der nächsten 10 Handelstage. Als erstes Ziel einer Abwärtsbewegung würde der Index das Tagestief vom 29. Oktober bei 25.673 Punkten ins Visier nehmen.