DAX‑Analyse: Aufwärtstrend mit möglichen Hürden und Kaufimpulsen im Juni

Der DAX bleibt im Aufwärtstrend, doch ein neues Verlaufstief könnte die Trendfortsetzung gefährden. Kaufsignale der gleitenden Durchschnitte 50 und 200 sowie mögliche Impulse aus der Slow‑Stochastik werden geprüft. Unterstützungs- und Widerstandsniveaus sowie derivative Anlagemöglichkeiten werden beleuchtet.

Der DAX befindet sich nach wie vor in einem intakten Aufwärtstrend, wobei am 25. Mai ein lokales Maximum im überkauften Bereich oberhalb des oberen Bollinger‑Bands entstanden ist.

Kurz darauf setzte eine Gegenreaktion ein, die bis zum 8. Juni ein neues Verlaufstief verursacht haben könnte. In unserem derzeit favorisierten Szenario würde der Index anschließend die Trendfortsetzung einleiten, unterstützt durch die intakten Kaufsignale der gleitenden Durchschnitte der letzten 50 sowie 200 Börsentage (GD 50 und GD 200). Sobald der gleitende Durchschnitt der letzten 20 Börsentage (GD 20) wieder zurückerobert wird, könnten zusätzlich weitere Aufwärtsimpulse entstehen.

Auch die Slow‑Stochastik könnte bald ein Kaufsignal auslösen, sobald die grüne Signallinie den roten Oszillator dauerhaft übertrifft. Das erste Widerstandsniveau liegt beim Tagestief vom 2. Juni bei 25.058 Punkten - das Schließen dieser Kurslücke würde den Weg für eine Bewegung bis zum oberen Bollinger‑Band ebnen. Das zweite Hindernis liegt beim Allzeithoch vom 13.

Januar bei 25.510 Punkten; ein Durchbruch würde ein starkes, prozyklisches Kaufsignal generieren. Marktteilnehmer richten ihre Aufmerksamkeit heute vor allem auf die Veröffentlichung des US‑Verbraucherpreisindexes für den Monat Mai, ein Ereignis, das zusätzliche Impulse geben könnte. Vorbörslich wird der DAX mit einem leichten Rückgang von etwa 0,1 % gehandelt. Sollte der Index jedoch nachhaltig unter die Unterstützungsmarke von 23.775 Punkten fallen, würde das Long‑Szenario ungültig und ein stärkerer Abwärtsdruck entstehen.

Historisch gesehen steigt die Wahrscheinlichkeit einer Rally von rund 2 % in den zehn Handelstagen nach einem Gap‑Down auf 78 % (Stand: 02.01.2000). Statistisch gesehen könnte der DAX im Rahmen unseres Präferenzszenarios in den kommenden Tagen die GD 20 wieder zurückerobern und damit den Weg für weitere Kursgewinne ebnen. Dabei bleibt das Widerstandsniveau bei 25.058 Punkten die erste Hürde, gefolgt von dem alltäglichen Höchststand von 25.510 Punkten als zweite Barriere.

Als Anlagemöglichkeit stehen für den DAX verschiedene derivative Produkte zur Verfügung, etwa der endlose Turbo‑Long mit einem Basispreis von 20.452,84 Punkten, ausgegeben von der DZ BANK. Der Hebel beträgt zum Stichtag am 10. Juni 2026 um 07:00 Uhr rund 6,01. Anleger sollten jedoch die im Produktprospekt beschriebenen Risiken beachten.

In den vergangenen Wochen zeigte der DAX nach einem kurzen Anstieg über das obere Bollinger‑Band eine deutliche Schwächephase: Vom lokalen Maximum am 25. Mai (25.445 Punkte) fiel der Index innerhalb von elf Handelstagen auf ein Tief von 24.399 Punkten am 8. Juni - ein Verlust von 1.046 Punkten. Dieser Rückgang löste ein Verkaufssignal in der Slow‑Stochastik aus, das weiterhin belastend wirkt.

Zusätzlich fiel der DAX unter den GD 20, was das bestehende Verkaufssignal verstärkt und die Bedeutung einer baldigen Rückkehr über diesen Durchschnitt unterstreicht





/ 🏆 87. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

DAX Technische Analyse Gleitende Durchschnitte Slow Stochastik Derivate

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

DAX-Analyse für Dienstag, den 9. Juni 2026Der DAX befindet sich in einem langfristigen Aufwärtstrend, der im Januar 2026 durch ein Allzeithoch bestätigt wurde. Anschließend setzte eine Konsolidierung ein, die bis zum 25. Mai auf der untergeordneten Zeitebene eine Aufwärtstrendstruktur im Chart etablieren konnte.

Read more »

DAX in einem langfristigen AufwärtstrendDer DAX befindet sich in einem langfristigen Aufwärtstrend, der im Januar 2026 durch ein Allzeithoch bestätigt wurde. Anschließend setzte eine Konsolidierung ein, bei der der Index bis zum 25. Mai auch auf der untergeordneten Zeitebene eine Aufwärtstrendstruktur im Chart etablieren konnte.

Read more »

Dax aktuell: „Dax auf Richtungssuche“ – Leitindex notiert nahezu unverändertAm Dienstag fehlen vorerst Impulse, um den deutschen Leitindex wieder Richtung 25.000 Punkte zu lenken. Anleger dürften die Entwicklungen in Nahost weiterhin abwarten.

Read more »

Dax aktuell: Dax notiert unverändert – Ölpreise steigen nach EskalationErneute Angriffe zwischen dem Iran und den USA schüren wieder Sorgen an den Börsen. Trotz Krise sinkt der Goldpreis und fällt unter 200-Tage-Linie.

Read more »