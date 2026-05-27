DAX-Analyse: Bullen visieren neue Höchststände an

Der DAX zeigt sich in einem stabilen Aufwärtstrend und strebt nach einer Konsolidierung das Allzeithoch bei 25.510 Punkten an. Technische Indikatoren unterstützen die Fortsetzung der Rally, während eine mögliche Gegenreaktion nicht ausgeschlossen wird.

Der DAX befindet sich weiterhin in einem intakten Aufwärtstrend , der in den letzten Handelstagen an Dynamik gewonnen hat. Nach einem Tief bei 23.775 Punkten am 18.

Mai ist der Index innerhalb von sechs Tagen auf ein Verlaufshoch von 25.445 Punkten gestiegen. Am 26. Mai setzte eine leichte technische Gegenreaktion ein, die jedoch das bullische Gesamtbild nicht trübt. Die Nähe zum Allzeithoch bei 25.510 Punkten und die sich ausweitenden Bollinger-Bänder deuten auf eine Fortsetzung des Trends hin.

Zudem liefern die gleitenden Durchschnitte der letzten 20, 50 und 200 Tage sowie der Slow Stochastik klare Kaufsignale. Diese technische Konstellation spricht für eine temporäre Konsolidierung, gefolgt von weiteren Kursanstiegen in Richtung der Rekordmarke. Auch die positive Vorbörse mit einem Plus von 0,2 Prozent stimmt optimistisch. Impulse könnten zudem von den US-Arbeitsmarktdaten (ADP-Beschäftigungsveränderung) ausgehen, die heute veröffentlicht werden





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