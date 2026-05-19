DAX-Analyse für den 19. Mai 2026: Kaufsignale deuten auf mögliche Kursgewinne hin

Eine detaillierte charttechnische Analyse des DAX zeigt aktuelle Kaufsignale nach einer Konsolidierungsphase. Experten wägen zwischen einem Aufwärtstrend in Richtung 25.155 Punkten und einem möglichen Abverkauf ab.

Die aktuelle charttechnische Analyse des DAX für Dienstag, den 19. Mai 2026, zeichnet ein interessantes Bild für Anleger und Trader. Betrachten wir den Zeitraum vom 23.

März bis zum 6. Mai, so lässt sich ein äußerst kraftvoller Aufwärtstrend beobachten, bei dem der Index eine Bewegung vom unteren zum oberen Bollinger-Band vollzogen hat. Diese Phase war geprägt von einer starken bullischen Dynamik. Im Anschluss an diesen Anstieg setzte jedoch eine Phase der Konsolidierung ein, die schließlich am 18.

Mai in einem sogenannten Gap-Down gipfelte. Hierbei sank der Index rapide bis zum unteren Bollinger-Band sowie zum gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Börsentage, bekannt als GD 50. Solche Kurslücken werden oft als Zeichen von kurzfristiger Unsicherheit gewertet, doch in diesem spezifischen Fall scheint die Schwächephase nur von kurzer Dauer gewesen zu sein. Bereits am selben Tag, dem 18.

Mai, gelang es dem DAX, eine beeindruckende Erholung einzuleiten. Diese Aufwärtsbewegung war so kraftvoll, dass sowohl die gleitenden Durchschnitte der letzten 20 als auch die der letzten 200 Börsentage auf Schlusskursbasis wieder überwunden wurden. Aus technischer Sicht ist dies ein äußerst positives Zeichen, da die drei maßgeblichen gleitenden Durchschnitte nun synchron Kaufsignale aussenden. Ergänzt wird dieses Bild durch den Oszillator der Slow Stochastik, dessen grüne Signallinie aktuell über der roten Signallinie notiert, was ebenfalls ein klassisches Kaufsignal darstellt.

Auf dieser Basis wird derzeit ein Szenario bevorzugt, in dem der Kurs weiter in Richtung des oberen Bollinger-Bandes steigt. Die erste signifikante Barriere liegt hierbei beim Tageshoch vom 7. Mai bei 24.648 Punkten. Sollte der Index dieses Hindernis erfolgreich überwinden, könnten weitere Kursanstiege begünstigt werden, wobei das nächste Ziel beim Verlaufshoch vom 6.

Mai bei 25.155 Punkten liegt. Statistisch gesehen gibt es interessante historische Daten, die diese optimistische Sicht stützen. Seit dem 2. Januar 2000 ist es in den zehn Handelstagen nach einem Gap-Down in etwa 51 Prozent der Fälle zu einer Rally von mindestens 3 Prozent gekommen.

Dies verleiht dem Long-Szenario eine gewisse mathematische Grundlage. Eine wichtige Bedingung für den Fortbestand dieses positiven Ausblicks ist jedoch, dass der DAX nicht nachhaltig unter die Marke von 23.408 Punkten fällt, welche als Unterstützung 2 definiert ist. Ein Durchbrechen dieser Marke würde das aktuelle Long-Szenario hinfällig machen und die Marktstimmung grundlegend ändern.

Die Marktteilnehmer blicken heute zudem gespannt auf die Wirtschaftsindikatoren aus den USA, insbesondere auf die wöchentlichen ADP-Beschäftigungsdaten, welche oft als Vorbote für die offiziellen Arbeitsmarktzahlen dienen und somit entsprechende Impulse auf den deutschen Aktienmarkt übertragen können. Trotz der optimistischen Signale dürfen die Bären nicht unterschätzt werden. Ein Gegenszenario sieht vor, dass die aktuelle Zwischenerholung lediglich eine Falle für Käufer sein könnte. Sollte der Index an einem niedrigeren Verlaufshoch scheitern, könnte dies die Basis für eine neue, heftige Verkaufswelle legen.

Neue Verkaufssignale würden in diesem Fall erst dann ausgelöst, wenn der DAX wieder unter die gleitenden Durchschnitte von 20 und 200 Tagen sinkt. Statistisch gesehen liegt die Wahrscheinlichkeit für einen Kursrückgang von 3 Prozent nach einem Gap-Down bei etwa 31 Prozent. In einem solchen Fall wäre der erste wichtige Haltebereich das Tagestief vom 18. Mai bei 23.775 Punkten.

Ein Abverkauf unter dieses Supportniveau könnte weitere Verluste nach sich ziehen, die den Index bis zum Tageshoch vom 7. April bei 23.408 Punkten drücken könnten, wodurch eine weitere offene Kurslücke geschlossen würde. Für Anleger, die von der Erholung profitieren möchten, gibt es verschiedene derivative Instrumente. Ein Beispiel hierfür ist ein Endlos Turbo Long mit einem Basispreis von 20.391,06 Punkten, der einen Hebel von etwa 6,09 bietet.

Solche Produkte ermöglichen es, mit einem geringeren Kapitaleinsatz auf steigende Kurse zu setzen, bringen jedoch auch entsprechende Risiken mit sich, die eine sorgfältige Abwägung erfordern. Insgesamt bleibt die Lage volatil, wobei die kurzfristige Tendenz aufgrund der technischen Signale derzeit eher positiv gewertet wird, solange die wichtigen Unterstützungsmarken gehalten werden





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