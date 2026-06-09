DAX-Analyse für Dienstag, den 9. Juni 2026

Der DAX befindet sich in einem langfristigen Aufwärtstrend, der im Januar 2026 durch ein Allzeithoch bestätigt wurde. Anschließend setzte eine Konsolidierung ein, die bis zum 25. Mai auf der untergeordneten Zeitebene eine Aufwärtstrendstruktur im Chart etablieren konnte.

Der DAX befindet sich in einem langfristigen Aufwärtstrend , der im Januar 2026 durch ein Allzeithoch bestätigt wurde. Anschließend setzte eine Konsolidierung ein, die bis zum 25.

Mai auf der untergeordneten Zeitebene eine Aufwärtstrendstruktur im Chart etablieren konnte. Seither zeigten sich Ermüdungserscheinungen, die in der Slow Stochastik ein belastendes Verkaufssignal auslösten und am 8. Juni einen Kursrückgang auf Schlusskursbasis unter den gleitenden Durchschnitt der letzten 20 Börsentage erzeugten. Dennoch zeigten sich nach dem Gap-Down vom 8.

Juni im Tagesverlauf Erholungstendenzen, die eine grüne Tageskerze und ein potenziell höheres Verlaufstief markieren könnten. Bestätigend für ein solches Szenario sehen wir derzeit auch die Kaufsignale der gleitenden Durchschnitte der letzten 50 sowie 200 Börsentage an. Sollte unser präferiertes Szenario einer Trendfortsetzung angenommen werden, dann könnte der Index zunächst zum Tagestief vom 5. Juni bei 24.759 Punkten tendieren.

Die Berührung dieser Kursmarke würde eine noch offene Kurslücke wieder schließen. Anschließend könnte der Index durch die Zurückeroberung des GD 20 ein Kaufsignal triggern, welches weitere Kursanstiege bis zum Tagestief vom 2. Juni bei 25.058 Punkten begünstigen könnte. Durch die Berührung dieser Kursmarke würde eine weitere, noch offene Kurslücke wieder geschlossen werden.

Impulse erwarten die Anleger heute insbesondere durch Daten aus Deutschland zu den Im- und Exporten, der Handelsbilanz und der Industrieproduktion. Vorbörslich wird der DAX mit einem Kursrückgang von -0,1 % getaxt. Das Long-Szenario ist hinfällig, wenn der DAX unter die Marke von 23.775 Punkten fällt.





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