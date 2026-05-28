DAX-Analyse für Donnerstag, den 28. Mai 2026

Der DAX befindet sich in einem langfristigen Aufwärtstrend und hat in den letzten Tagen eine starke Kursbewegung erlebt. Wir erwarten in den kommenden Tagen weitere Kursanstiege. Das erste Hindernis sehen wir in diesem Szenario am Allzeithoch vom 13. Januar bei 25.510 Punkten.

Der DAX befindet sich in einem langfristigen Aufwärtstrend und hat in den letzten Tagen eine starke Kursbewegung erlebt. Ausgehend vom lokalen Minimum am 18. Mai konnte der Index wiederum eine Eigendynamik entwickeln und stieg vom unteren bis zum oberen Bollinger-Band.

Anschließend setzte eine temporäre Konsolidierung auf dem erhöhten Niveau ein. Die sich ausweitenden Bollinger-Bänder und die Nähe zum Allzeithoch könnten das Szenario einer Trendfortsetzung begünstigen. Der DAX ist derzeit in einem Zustand, der eine weitere Kursanstiege ermöglicht. Die gleitenden Durchschnitte der letzten 20, 50 sowie 200 Börsentage und die Slow Stochastik bestätigen das Szenario einer Trendfortsetzung.

Wir erwarten in den kommenden Tagen weitere Kursanstiege. Das erste Hindernis sehen wir in diesem Szenario am Allzeithoch vom 13. Januar bei 25.510 Punkten. Der Ausbruch auf neue Höchststände würde ein prozyklisches Kaufsignal erzeugen.

Hierdurch könnten weitere Kursanstiege bis zur psychologischen Barriere bei 26.000 Punkten ausgelöst werden. Impulse erwarten die Anleger heute insbesondere aus den USA, wo Daten zu Baugenehmigungen, dem Bruttoinlandsprodukt sowie zu den Erst- und Folgeanträgen auf Arbeitslosenhilfe auf der Agenda stehen. Vorbörslich wird der DAX mit einem Kursrückgang von -1,0 % getaxt. Das Long-Szenario ist hinfällig, wenn der DAX unter die Marke von 24.282 Punkten fällt.

Wir präferieren ein Szenario der Trendfortsetzung. Statistisch ist in den nächsten 10 Handelstagen nach der Ausbildung eines 'Gap Up' mit einer Wahrscheinlichkeit von 58 %, seit dem 02.01.2000, mit einer Rally von 2 % zu rechnen. In unserem bevorzugten Szenario könnte der DAX in den kommenden Tagen das Allzeithoch vom 13. Januar bei 25.510 Punkten ins Visier nehmen.

Der Ausbruch auf neue Bestmarken würde ein prozyklisches Kaufsignal erzeugen. Hierdurch könnten weitere Kursanstiege ausgelöst werden, welche den Index in Richtung der glatten Marke von 26.000 Punkten führen könnten. Als eine Anlagemöglichkeit in den DAX stehen verschiedene derivative Produkte zur Verfügung. Ein Beispiel ist der ENDLOS TURBO LONG 20.416,26 OPEN END: BASISWERT DAX der DZ BANK (WKN: DY33HX)* mit einem Basispreis von 20.416,26 Punkten.

Der Hebel liegt am 28.05.2026 um 07:00 Uhr bei rund 5,25. Das Long-Szenario ist hinfällig, wenn der DAX nachhaltig unter die Unterstützung bei 24.282 Punkten fällt. Bitte beachten Sie die Produktrisiken, welche unten im Dokument beschrieben sind





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