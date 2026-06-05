DAX-Analyse für Freitag, den 5. Juni 2026

Der deutsche Aktienindex DAX könnte in den kommenden Tagen eine neue Aufwärtswelle starten. Der Index hat sich seit dem 23. März in einem untergeordneten Aufwärtstrend befindet und hat am 25. Mai ein lokales Maximum bei 25.445 Punkten erreicht. Anschließend setzte eine Konsolidierung ein, bei der der Index möglicherweise ein höheres Verlaufstief im Chart etablieren könnte.

Der deutsche Aktienindex DAX könnte in den kommenden Tagen eine neue Aufwärtswelle starten. Der Index hat sich seit dem 23. März in einem untergeordneten Aufwärtstrend befindet und hat am 25.

Mai ein lokales Maximum bei 25.445 Punkten erreicht. Anschließend setzte eine Konsolidierung ein, bei der der Index möglicherweise ein höheres Verlaufstief im Chart etablieren könnte. In diesem Szenario könnte durch das höhere Verlaufstief die Basis für eine Trendfortsetzung gelegt werden. Wir präferieren derzeit ein solches Szenario, zumal die gleitenden Durchschnitte der letzten 20, 50 sowie 200 Börsentage derzeit Kaufsignale ausweisen.

Sollten die ersten Erholungstendenzen vom 4. Juni heute durch Anschlusskäufe bestätigt werden, dann könnte auch die Slow Stochastik zeitnah wieder ein Kaufsignal triggern. Der Oszillator triggert ein Kaufsignal, sobald die grüne Signallinie wieder nachhaltig über die rote Signallinie steigt. In unserem präferierten Szenario liegt die erste Hürde am Tagestief vom 2.

Juni bei 25.058 Punkten (Widerstand 1). Durch die Berührung dieser Kursmarke würde eine noch offene Kurslücke wieder geschlossen werden. Dieser Etappenschritt ist notwendig, damit der Index daraufhin weitere Kursanstiege bis zum oberen Bollinger-Band und dem Allzeithoch vom 13. Januar bei 25.510 Punkten (Widerstand 2) ins Visier nehmen könnte.

Der Kursanstieg auf neue Bestmarken würde wiederum ein prozyklisches Kaufsignal erzeugen. Impulse erwarten die Anleger heute unter anderem durch das europäische Bruttoinlandsprodukt und Arbeitsmarktdaten aus den USA. Vorbörslich wird der DAX mit einem Kursrückgang von -0,4 % getaxt. Das Long-Szenario ist hinfällig, wenn der DAX unter die Marke von 24.282 Punkten (Unterstützung 2) fällt.





FN_Nachrichten / 🏆 88. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

DAX Aufwärtstrend Konsolidierung Kaufsignale Slow Stochastik Oszillator Bollinger-Band Allzeithoch Bruttoinlandsprodukt Arbeitsmarktdaten Kursrückgang Long-Szenario Unterstützung

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Dax aktuell: Dax startet im Minus – und fällt unter 25.000-Punkte-MarkeDie geopolitischen Unsicherheiten im Iran steigen erneut – und damit auch die Ölpreise. Am deutschen Aktienmarkt wiederholt sich somit ein bekanntes Muster.

Read more »

Der reichste Mensch der Welt: Elon Musk soll nach Börsengang der größte Vermögenswert der Geschichte habenElon Musk soll nach Börsengang der größte Vermögenswert der Geschichte haben. Das Unternehmen SpaceX soll mit einem Ausgabepreis von 135 Dollar eine Gesamtbewertung von nahezu 1,765 Billionen Dollar anstreben.

Read more »

Vom Land der Dichter zur Nation der Mindeststandards: Der Irrweg der Niveauabsenkung in SchulenSeit Jahren verfehlen immer mehr Schüler grundlegende Bildungsstandards. Klar ist: Hohe Bildungsausgaben allein garantieren keinen Lernerfolg. Es gäbe da eine Alternative.

Read more »

Dax aktuell: Dax bewegt sich kaum – Verliert die KI-Rally an Schwung?In halb Deutschland ist Feiertag, entsprechend verhalten dürfte der Börsenhandel verlaufen. Zahlen aus den USA bremsen derweil Hoffnungen auf weitere Chip-Kursgewinne.

Read more »