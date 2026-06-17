DAX-Analyse für Mittwoch, den 17. Juni 2026

Der DAX befindet sich in einem langfristigen Aufwärtstrend und könnte bald ein neues Allzeithoch erreichen. Die Kursentwicklung wird von verschiedenen Faktoren beeinflusst, darunter die Einzelhandelsumsätze aus den USA und eine Rede des US-Präsidenten Trump.

Der DAX befindet sich in einem langfristigen Aufwärtstrend und könnte bald ein neues Allzeithoch erreichen. Die Kursentwicklung wird von verschiedenen Faktoren beeinflusst, darunter die Einzelhandelsumsätze aus den USA und eine Rede des US-Präsidenten Trump.

Die Anleger erwarten heute Impulse, die den Kurs des DAX in Richtung des oberen Bollinger-Bandes führen könnten. Die gleitenden Durchschnitte der letzten 20, 50 und 200 Börsentage sowie die Slow Stochastik weisen Kaufsignale aus, was ein Szenario einer Trendfortsetzung untermauert. Der Kursanstieg über das Tageshoch vom 16. Juni bei 25.114 Punkten könnte Anschlusskäufe begünstigen und den Index in Richtung des Allzeithochs vom 13.

Januar bei 25.510 Punkten führen. Der Ausbruch auf neue Bestmarken würde ein prozyklisches Kaufsignal erzeugen, das weitere Kursanstiege erleichtern könnte. Einige Anleger bevorzugen jedoch das Gegenszenario, in dem der DAX eine neue Verkaufswelle einleitet und in Richtung des Tageshochs vom 11. Juni bei 24.330 Punkten tendiert.

In diesem Szenario könnte der Index seine Abwärtsbewegung in Richtung des Tagestiefs vom 10. Juni bei 24.038 Punkten ausweiten





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DAX Aufwärtstrend Allzeithoch Einzelhandelsumsätze US-Präsident Trump

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