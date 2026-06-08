DAX-Analyse für Montag, den 8. Juni 2026

Der DAX befindet sich in einem langfristigen Aufwärtstrend und könnte nach einer Konsolidierung die Basis für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends legen. Die erste Hürde liegt bei 25.058 Punkten, gefolgt von der zweiten Hürde bei 25.510 Punkten.

Der DAX befindet sich derzeit in einem langfristigen Aufwärtstrend . Seit dem 23. März konnte der Index einen kraftvollen Aufwärtstrend mit steigenden Verlaufshochs und -tiefs etablieren.

Das Überschreiten des oberen Bollinger-Bandes hatte jedoch eine technische Gegenreaktion ausgelöst, wobei der Abbau der überkauften Situation forciert wurde. Belastend kommt derzeit auch ein Verkaufssignal in der Slow Stochastik hinzu. Sollte der Index jedoch zeitnah eine Konsolidierung abschließen, dann könnte die Basis für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends gelegt werden. Ein solches Szenario wird derzeit insbesondere durch die Kaufsignale der gleitenden Durchschnitte der letzten 20, 50 sowie 200 Börsentage bestätigt.

Die erste Hürde sehen wir in diesem Szenario am Tagestief vom 2. Juni bei 25.058 Punkten. Durch die Berührung dieser Kursmarke würde eine noch offene Kurslücke wieder geschlossen werden. Anschließend könnte der Index seine Aufwärtsbewegung in Richtung des oberen Bollinger-Bandes und zum Allzeithoch vom 13.

Januar bei 25.510 Punkten ausweiten. Der Kursanstieg auf neue Bestmarken würde ein weiteres, prozyklisches Kaufsignal erzeugen. Impulse erwarten die Marktteilnehmer zum Auftakt der neuen Börsenwoche unter anderem durch den Auftragseingang aus der deutschen Industrie. Vorbörslich wird der DAX mit einem Kursrückgang von -1,4 % getaxt.

Das Long-Szenario ist hinfällig, wenn der DAX unter die Marke von 24.282 Punkten fällt. Statistisch ist in den nächsten 10 Handelstagen nach der Ausbildung eines 'Gap Down' mit einer Wahrscheinlichkeit von 78 %, seit dem 02.01.2000, mit einer Rally von 2 % zu rechnen. Charttechnisch könnte der DAX in unserem bevorzugten Szenario nach dem Abschluss der Konsolidierung eine neue Aufwärtswelle einleiten. In diesem Szenario sehen wir das erste Hindernis am Tagestief vom 2.

Juni bei 25.058 Punkten. Durch die Berührung dieses Kursniveaus würde zugleich eine noch offene Kurslücke wieder geschlossen werden. Anschließend könnte der Index seine Aufwärtsbewegung in Richtung des oberen Bollinger-Bandes ausweiten. Die zweite Hürde sehen wir dabei am Allzeithoch vom 13.

Januar bei 25.510 Punkten. Durch den Ausbruch auf neue Höchststände würde ein weiteres, prozyklisches Kaufsignal getriggert werden. Als eine Anlagemöglichkeit in den DAX stehen verschiedene derivative Produkte zur Verfügung. Ein Beispiel ist der ENDLOS TURBO LONG 20.447,20 OPEN END: BASISWERT DAX der DZ BANK mit einem Basispreis von 20.447,20 Punkten.

Der Hebel liegt am 08.06.2026 um 07:00 Uhr bei rund 5,94. Das Long-Szenario ist hinfällig, wenn der DAX nachhaltig unter die Unterstützung bei 24.282 Punkten fällt. Bitte beachten Sie die Produktrisiken, welche unten im Dokument beschrieben sind





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