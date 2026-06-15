Dax-Analyse: Kaufsignale für weitere Kursanstiege

Die Analyse des Dax zeigt, dass derzeit drei Kaufsignale vorhanden sind, die eine Fortsetzung des Aufwärtstrends bestätigen könnten. Der gleitende Durchschnitt der letzten 20 Börsentage (GD 20) bei 24.785 Punkten markiert die erste Hürde, die überboten werden sollte, um weitere Kursanstiege zu begünstigen.

Werbung Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanleger n Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikate n. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. DAX-Analyse für Montag, den 15.

Juni 2026 DAX - Drei Kaufsignale begünstigen weitere Kursanstiege" Hürde notiert bei 24.785 Punkten In der letzten Woche konnte der DAX am 10. Juni ein neues Verlaufstief im übergeordneten Aufwärtstrend markieren. Dabei hat die Annäherung an das untere Bollinger-Band neues Kaufinteresse bei den Anlegern erzeugt. Zunächst konnte der Index am 11.

Juni eine Doji-ähnliche Tageskerze formen, welche zugleich einen Inside-Day markiert hatte. Anschließend konnte der DAX am 12. Juni mit einem Gap-Up in den Tag starten und Anschlusskäufe verzeichnen. Die entstandene Kurslücke ist dabei offengeblieben.

Charttechnisch weisen mittlerweile die gleitenden Durchschnitte der letzten 50 sowie 200 Börsentage (=GD 50 sowie GD 200) als auch die überverkaufte Slow Stochastik Kaufsignale aus. Sollte sich die eingeleitete Aufwärtsbewegung der letzten Tage ausweiten, wovon wir derzeit ausgehen, dann könnte in dieser Woche ein weiteres Kaufsignal getriggert werden. In diesem Szenario markiert der gleitende Durchschnitt der letzten 20 Börsentage (=GD 20) bei derzeit 24.785 Punkten (Widerstand 1) die erste Barriere.

Der Kursanstieg über dieses Hindernis könnte wiederum weitere Kursanstiege bis zum Tagestief vom 2. Juni bei 25.058 Punkten (Widerstand 2) begünstigen. Durch die Berührung dieser Kursmarke würde wiederum eine noch offene Kurslücke wieder geschlossen werden. Impulse erwarten die Anleger heute unter anderem durch den NY Empire State Herstellungsindex und Daten zur Industrieproduktion aus den USA.

Vorbörslich wird der DAX mit einem Kursanstieg von +1,6 % getaxt. Das Long-Szenario ist hinfällig, wenn der DAX unter die Marke von 23.664 Punkten (Unterstützung 2) fällt. " Präferiertes Szenario: Kaufsignale bestätigen die Trendfortsetzun





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