DAX-Analyse: Potenzielle Kaufsignale nach Marktkorrektur

Eine detaillierte technische Analyse des DAX für den 11. Juni 2026, die über Widerstände, Unterstützungen und statistische Wahrscheinlichkeiten für eine Kurserholung informiert.

Der Deutsche Aktienindex, besser bekannt als DAX , hat in den vergangenen Wochen eine Phase erheblicher Volatilität durchlaufen. Im Zeitraum vom 25. Mai bis zum 10.

Juni 2026 vollzog der Index eine deutliche Korrekturbewegung, die viele Anleger in Alarmbereitschaft versetzte. Ausgehend von einem lokalen Maximum bei 25.445 Punkten sank der Kurs stetig ab, bis er schließlich ein lokales Minimum von 24.038 Punkten erreichte. In dieser Phase bewegte sich der Index vom oberen Bollinger-Band bis hinunter zum unteren Band, was charttechnisch oft auf eine Überverkaufssituation hindeutet.

Für Marktteilnehmer ist dies ein kritischer Moment, da nun die Frage im Raum steht, ob diese Korrektur lediglich eine gesunde Atempause innerhalb eines übergeordneten Aufwärtstrends darstellt oder ob sie der Beginn einer tieferen Trendwende sein könnte. Die Analyse der aktuellen Marktlage legt nahe, dass die Basis für eine neue Aufwärtswelle gelegt worden sein könnte, sofern bestimmte technische Hürden erfolgreich überwunden werden.

Im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen derzeit vor allem die gleitenden Durchschnitte, insbesondere der GD 20, GD 50 und GD 200. Ein nachhaltiges Durchbrechen dieser Linien wird oft als bestätigtes Kaufsignal gewertet. Aktuell wird der GD 20 bei etwa 24.764 Punkten als die erste wesentliche Barriere betrachtet. Gelingt es dem DAX, diese Marke zu überschreiten, könnten weitere Kursgewinne ausgelöst werden, die den Index in Richtung des Tagestiefs vom 2.

Juni bei 25.058 Punkten treiben. Ein solches Szenario wäre besonders attraktiv, da dadurch eine noch offene Kurslücke geschlossen würde, was psychologisch oft als Zielmarke für Trader fungiert. Ergänzend dazu wird die Slow Stochastik beobachtet; ein Kaufsignal entsteht hier, wenn die grüne Signallinie die rote Linie nach oben kreuzt. Interessanterweise zeigen historische Daten seit dem Jahr 2000, dass nach einem sogenannten 'Gap Down' in etwa 78 Prozent der Fälle innerhalb der nächsten zehn Handelstage eine Rally von mindestens 2 Prozent folgte.

Diese statistische Wahrscheinlichkeit stützt die Hoffnung auf eine baldige Erholung. Zudem werden heute wichtige Wirtschaftsdaten aus den USA erwartet, welche die Dynamik des DAX maßgeblich beeinflussen könnten. Trotz des optimistischen Grundausblicks darf das Gegenszenario nicht ignoriert werden. Seit Ende Mai hat der DAX eine untergeordnete Abwärtstrendstruktur entwickelt, die durch sinkende Hochs und Tiefs gekennzeichnet ist.

Sollte der Verkaufsdruck zunehmen und die Erholungsversuche am unteren Bollinger-Band scheitern, könnten neue Verkaufssignale generiert werden. Ein kritischer Punkt wäre hierbei ein nachhaltiger Fall unter die gleitenden Durchschnitte der letzten 50 sowie 200 Börsentage. Da der GD 20 und die Slow Stochastik bereits teilweise Verkaufssignale ausweisen, besteht ein Risiko für eine weitere Ausweitung der Abwärtsbewegung. Statistisch gesehen gibt es eine Wahrscheinlichkeit von 49 Prozent, dass nach einem 'Gap Down' ein weiterer Rückgang von 2 Prozent folgt.

In diesem Fall würde der Index vermutlich erneut das Tagestief vom 10. Juni bei 24.038 Punkten ansteuern. Sollte auch diese Unterstützung nicht halten, wäre ein Fall in Richtung des Verlaufstiefs vom 18. Mai bei 23.775 Punkten wahrscheinlich.

Letztere Marke stellt gleichzeitig die Grenze dar, bei der das Long-Szenario offiziell als hinfällig betrachtet werden muss. Für Anleger, die von einem Aufwärtstrend ausgehen, bieten derivative Finanzinstrumente eine Möglichkeit, ihre Positionen zu hebeln. Ein Beispiel hierfür ist der Endless Turbo Long mit einem Basispreis von 20.455,66 Punkten, der eine Hebelwirkung bietet, um von Kursanstiegen überproportional zu profitieren. Dennoch ist beim Einsatz solcher Produkte höchste Vorsicht geboten, da die Hebelwirkung sowohl Gewinne als auch Verluste massiv verstärken kann.

Insgesamt bleibt die Lage angespannt, aber die Tendenz neigt derzeit eher zu einer Fortsetzung des langfristigen Aufwärtstrends nach der erfolgten Konsolidierung. Die Marktteilnehmer werden daher besonders auf die Interaktion des Kurses mit den genannten Widerständen und Unterstützungen sowie auf die Impulse aus dem Ausland achten, um ihre Strategien zeitnah anzupassen





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