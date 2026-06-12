DAX‑Analyse: Technische Signale deuten auf mögliche Erholung nach tiefer Kurslücke hin

Der DAX hat seit Ende Mai stark abwärts korrigiert und ein lokales Tief von 24.038 Punkten erreicht. Ein Inside‑Day am 11. Juni könnte den Start einer neuen Aufwärtswelle markieren, wenn wichtige gleitende Durchschnitte und die Slow‑Stochastik wieder Kauf‑signale liefern. Der Text beleuchtet die wichtigsten Widerstands‑ und Unterstützungsniveaus, bevorstehende Wirtschaftsdaten und derivative Anlageprodukte.

Der DAX hat sich in den letzten Wochen in einer deutlich rückläufigen Phase befunden, die bereits am 25. Mai mit einem lokalen Höchststand von 25.445 Punkten im überkauften Bereich oberhalb des oberen Bollinger‑Bands begann.

Von dort aus fiel der Index bis zum 10. Juni auf ein lokales Tief von 24.038 Punkten, wobei er beim gesamten Rückgang sowohl das obere als auch das untere Bollinger‑Band durchquerte. Trotz dieser Abwärtsbewegung konnte am 11. Juni ein Inside‑Day gebildet werden, der potenziell als Ausgangspunkt für eine Erholungswelle dienen könnte.

Aktuell liefert lediglich der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (GD 200) noch ein Kaufsignal, während die Signallinien der Slow‑Stochastik sich weiterhin im stark überverkauften Bereich unter 10 Punkten bewegen. Sollte der GD 50 in den kommenden Handelstagen den Schlusskurs überschreiten und die grüne Linie des Oszillators die rote Linie überkreuzen, könnten neue Kaufsignale ausgelöst werden, die den Index nach einer kurzen Konsolidierungsphase wieder in den langfristigen Aufwärtstrend führen.

In diesem Szenario liegt die erste technische Hürde beim gleitenden Durchschnitt der letzten 20 Handelstage (GD 20) bei etwa 24.752 Punkten, der als erstes Widerstandsniveau zu betrachten ist. Ein nachhaltiger Durchbruch über diese Marke würde ein starkes Kaufsignal erzeugen und weitere Kurszuwächse bis zum Tagestief vom 2. Juni bei 25.058 Punkten ermöglichen, wodurch zugleich eine noch offene Kurslücke geschlossen würde. Die nächste Barriere stellt der GD 50 dar, gefolgt vom GD 200, dessen Unterstützung erst bei 23.664 Punkten liegt.

Ein Fall unter diese Schwelle würde das Long‑Szenario sofort ungültig machen und zu einer Neubewertung der Risikopositionen führen. Für die heutigen Handelssitzungen könnten zusätzliche Impulse durch den deutschen Verbraucherpreisindex sowie durch die US‑Daten der Universität Michigan geliefert werden, die das Marktumfeld weiter beeinflussen könnten. Für Anleger, die von einer potenziellen Aufwärtsbewegung profitieren möchten, stehen verschiedene derivative Produkte zur Verfügung, beispielsweise der Endlos‑Turbo‑Long mit einem Basispreis von 20.458,48 Punkten auf den DAX. Am 12.

Juni 2026 um 07:00 Uhr liegt der Hebel dieses Produkts bei rund 5,91, was eine erhöhte Sensitivität gegenüber Kursbewegungen bedeutet. Dennoch muss betont werden, dass das Long‑Szenario schnell entfallen kann, sobald der DAX nachhaltig unter die technische Unterstützung bei 23.664 Punkten fällt. Anleger sollten daher die im Produktdokument aufgeführten Risiken sorgfältig prüfen und ihre Anlagestrategie entsprechend anpassen.

Insgesamt bleibt der DAX zwar in einer kurzfristigen Abwärtsspanne, jedoch zeigen technische Analysen und statistische Wahrscheinlichkeiten - insbesondere ein 78 %igen Trefferquote für ein "Gap‑Down"‑Rally innerhalb der nächsten zehn Handelstage seit 2000 - dass ein Erholungsimpuls nicht auszuschließen ist





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