DAX-Analyse: Trendbestätigendes Kaufsignal in Vorbereitung - Widerstand bei 25.510 Punkten

Charttechnische Analyse des DAX: Der deutsche Leitindex befindet sich in einem intakten Aufwärtstrend. Trotz einer laufenden Konsolidierung deuten mehrere Indikatoren auf eine bevorstehende Aufwärtsbewegung hin, sobald die Slow Stochastik ein Kaufsignal liefert. Die nächsten Ziele liegen bei 25.510 und 26.000 Punkten. Alternativszenario und kritische Unterstützungen werden beleuchtet.

Der DAX befindet sich in einem klaren langfristigen Aufwärtstrend . In den letzten Monaten hat sich auch auf kurzfristigeren Zeitrahmen eine intakte Aufwärtstrend struktur mit sukzessiv steigenden Höchst- und Tiefstwerten etabliert.

Ausgehend vom Mehrmonatstief Ende März erreichte der Index bis Ende Mai ein lokales Maximum im überkauften Bereich oberhalb des oberen Bollinger-Bandes. Es folgte eine Konsolidierungsphase, die als Basis für die nächste Aufwärtsbewegung im bestehenden Trend dienen könnte. Entscheidende Unterstützung erfährt dieses positive Szenario aktuell durch die Kaufsignale der gleitenden Durchschnitte über 20, 50 und 200 Handelstage. Einzig die Slow Stochastik zeigt derzeit ein Verkaufssignal an.

Sollte die grüne Oszillatorlinie jedoch wieder nachhaltig über die rote Linie steigen, würde auch dieser Indikator ein trendbestätigendes Kaufsignal liefern. In diesem Fall sind weitere Kursgewinne und die Fortsetzung des Aufwärtstrends zu erwarten. Ein mögliches Ziel wäre das historische Allzeithoch vom 13. Januar bei 25.510 Punkten (Widerstand 1).

Ein nachhaltiger Ausbruch über diese Marke würde ein eindeutiges prozyklisches Kaufsignal generieren und weitere Anstiege bis zur psychologisch wichtigen Barriere bei 26.000 Punkten (Widerstand 2) möglich machen. Als mögliche Impulsgeber für den heutigen Handelstag stehen die Einkaufsmanagerindizes für den Dienstleistungssektor aus Deutschland und den USA im Fokus. Vorbörslich wird der DAX leicht im Minus taxiert. Das langfristige Long-Szenario wäre nur dann hinfällig, wenn der Index nachhaltig unter die kritische Unterstützung bei 24.282 Punkten (Unterstützung 2) zurückfällt.

Das präferierte Szenario der Analysten basiert auf der vollständig ausgeprägten Aufwärtstrendstruktur seit dem Märztief. Diese bullishe Ausrichtung wird durch die Nähe zum Allzeithoch und die sich nach oben weiten Bollinger-Bänder gestützt.

Zudem liefern die genannten gleitenden Durchschnitte aller drei betrachteten Zeiträume klare Kaufsignale. Das einzig divergierende Signal bleibt die Slow Stochastik. Ein erneuter Kreuzung der grünen über die rote Linie würde hier jedoch ein neues Kaufsignal auslösen. Statistisch betrachtet folgt auf ein Gap Up mit einer Wahrscheinlichkeit von 58 Prozent (seit 2000) innerhalb der nächsten zehn Handelstage eine Rally von mindestens zwei Prozent.

Im Hauptszenario wird daher von weiter steigenden Kursen ausgegangen, die den Trend bestätigen. Das erste Hindernis stellt das Allzeithoch bei 25.510 Punkten dar. Sein Überwinden würde ein starkes prozyklisches Signal setzen und den Weg zu 26.000 Punkten ebnen. Für Anleger, die direkt am Index partizipieren möchten, stehen diverse hebelfinanzierte Produkte zur Auswahl.

Als Beispiel wird ein Endlos-Turbo-Long der DZ BANK auf den DAX genannt (WKN: DY33HX). Der Hebel dieses Zertifikats lag zum angegebenen Zeitpunkt bei etwa 5,37. Der Basispreis liegt bei 20.433,1 Punkten. Die Warnung vor Produktrisiken ist obligatorisch.

Das Gegenszenario geht von einer bevorstehenden Korrektur aus. Der dynamische Anstieg bis Ende Mai führte den Index in den überkauften Bereich oberhalb des oberen Bollinger-Bandes. Die daraufhin einsetzende Konsolidierung und die nachlassende Aufwärtsdynamik haben in der Slow Stochastik bereits ein Verkaufssignal ausgelöst. Sollte zudem am 2.

Juni ein niedrigeres Zwischenhoch gebildet worden sein, wäre dies ein weiteres technisches Indiz für eine beginnende Verkaufswelle. Ein zusätzliches Verkaufssignal könnte entstehen, sollte der DAX nachhaltig unter den 20-Tage-Durchschnitt (GD 20) sinken. Historische Daten zeigen, dass auf ein Gap Up mit einer Wahrscheinlichkeit von 43 Prozent ein Kursrückgang von zwei Prozent in den folgenden zehn Tagen folgt (ebenfalls seit 2000).

Falls die Annahme eines niedrigeren Hochs zutrifft, könnten weitere Verluste den Index zunächst zum Juni-Tief bei 24.895 Punkten (Unterstützung 1) führen





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