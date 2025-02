DAX auf Rekordkurs - Verbio und TeamViewer im Fokus

Der DAX könnte heute ein neues Rekordhoch erreichen. Die Aktien von Verbio und TeamViewer stehen im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit der Börse.

Der deutsche Leitindex DAX kann heute ein neues Rekordhoch markieren. Im frühen Handel legte der Index um 0,13 Prozent auf 22.067,39 Punkte zu. Die Bestmarke liegt aktuell bei 22.083 Punkten. Auch der M Dax der mittelgroßen Werte ging geringfügig auf 27.250,73 Punkte nach oben. Frische Impulse für die Aktienmärkte kamen von den chinesischen Börsen und insbesondere aus Hongkong, wo deutliche Gewinne verzeichnet wurden.

Technologieaktien und Aktien von E-Fahrzeug-Herstellern profitierten besonders. Im Fokus der Börse stehen heute auch die Aktien von Verbio und TeamViewer. Verbio hat sich in einem schwierigen Marktumfeld besser geschlagen als erwartet. In den drei Monaten bis Ende Dezember ging der Umsatz um 6,5 Prozent auf 393,6 Millionen Euro zurück. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) blieb mit 20,8 Millionen Euro gut ein Fünftel unter dem Vorjahreswert. Analysten hatten allerdings bei beiden Kennziffern mit deutlich drastischeren Rückgängen gerechnet. Der Vorstand bestätigte die Mitte Januar gestutzte Prognose. Für die zwölf Monate bis Ende Juni wird nun nur noch ein Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) im mittleren zweistelligen Millionenbereich erwartet. Zuvor lag die Prognose noch bei 120 bis 160 Millionen Euro. TeamViewer zeichnet sich am Mittwoch nach dem Geschäftsausblick des Software-Konzerns ein Befreiungsschlag ab. Auf der Handelsplattform Tradegate sprangen sie unter den aktivsten Werten um 7 Prozent an und ließen die exponentielle 200-Tage-Linie klar hinter sich. Ein Börsianer lobte vor allem die optimistischen Signale bis 2028. Die aktuellen Geschäftszahlen übertrafen aber ebenfalls die Erwartungen





boerseonline / 🏆 79. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

DAX Aktienmarkt Rekordhoch Verbio Teamviewer

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

DAX nahe Rekord, Bitcoin stark: Bayer, Mercedes, BMW, Zalando, Verbio, TSMC, Morgan Stanley ...Nach einer positiven Überraschung bei den US-Verbraucherpreisen hat der DAX am Mittwoch bei 20.629,77 Punkten ein neues Rekordhoch markiert. Am Ende ging er mit einem Plus von 1,5 Prozent auf 20.574,68

Weiterlesen »

Bayer, DAX, Novo Nordisk, Siemens Energy, Verbio, Vonovia - 4investors Aktien Top-NewsWo ist am Aktienmarkt etwas los, welche Themen interessieren Anleger derzeit besonders? Vor allem für Trader ist es wichtig zu wissen, wo 'die Musik spielt' und welche Themen an der Börse aktuell besonders

Weiterlesen »

MÄRKTE EUROPA/DAX auf Rekordkurs - Konsolidierungsfantasie im RohstoffsektorDJ MÄRKTE EUROPA/DAX auf Rekordkurs - Konsolidierungsfantasie im Rohstoffsektor DOW JONES--Die Rally an den europäischen Aktienmärkten hat sich auch am Freitag fortgesetzt. Der DAX gewann 1,2 Prozent

Weiterlesen »

DAX wieder auf Rekordkurs - US-Techs loben China-Konkurrenz, aber…Galt Künstliche Intelligenz lange Zeit als etwas, das für eine bessere Performance des DAX fehlt, zeigt sich nun, dass dies auch Vorteile bringen kann. Mitten im Trubel um Nvidia und Co. könnte der Index

Weiterlesen »

Goldpreis und DAX auf Rekordkurs: Egmond Haidt analysiert die aktuellen MarktentwicklungenFinanzspezialist Egmond Haidt analysiert in seiner Live-Sendung die aktuellen Marktentwicklungen, insbesondere die Rekordhochs bei Gold und DAX. Er nimmt die neuesten Zahlen und Nachrichten zu Unternehmen wie Amazon, Alphabet, AMD, Porsche AG und Novo Nordisk unter die Lupe und gibt einen Ausblick auf die US-Inflationsdaten, die am Mittwoch veröffentlicht werden.

Weiterlesen »

DAX aktuell: DAX schwächelt zum StartDer DAX kann seine Vortagesgewinne am zweiten Tag der Woche nicht halten.

Weiterlesen »