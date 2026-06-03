DAX: Aufwärtstrend intakt - Widerstand bei 26.000 Punkten im Visier

Der DAX befindet sich in einem langfristigen Aufwärtstrend und könnte in naher Zukunft die psychologische Barriere bei 26.000 Punkten erreichen. Das Chartbild zeigt eine intakte Aufwärtstrendstruktur mit steigenden Verlaufshochs und -tiefs. Die gleitenden Durchschnitte der letzten 20, 50 sowie 200 Börsentage weisen Kaufsignale aus, während die Slow Stochastik derzeit ein Verkaufssignal liefert. Impulse erwarten die Anleger heute durch die Einkaufsmanagerindizes für die Dienstleistungen aus Deutschland und den USA.

Der DAX befindet sich charttechnisch in einem langfristigen Aufwärtstrend . In den letzten Monaten konnte sich eine Aufwärtstrend struktur mit steigenden Verlaufshochs und -tiefs etablieren. Vom Mehrmonatstief am 23.

März stieg der Index bis zum 25. Mai auf ein lokales Maximum im überkauften Bereich über dem oberen Bollinger-Band. Seitdem befindet sich der Index in einer Konsolidierung, die die Basis für die nächste Aufwärtswelle im intakten Trend legen könnte. Bestätigt wird dieses Szenario durch die Kaufsignale der gleitenden Durchschnitte der letzten 20, 50 sowie 200 Börsentage.

Lediglich die Slow Stochastik weist derzeit ein Verkaufssignal aus, doch könnte der Oszillator wieder ein trendbestätigendes Kaufsignal erzeugen, wenn die grüne Signallinie nachhaltig über die rote Signallinie steigt. In diesem Fall erwarten wir weitere Kursanstiege und die Fortsetzung des Aufwärtstrends bis zu den Höchstständen vom 13. Januar bei 25.510 Punkten (Widerstand 1) und darüber hinaus bis zur psychologischen Barriere bei 26.000 Punkten (Widerstand 2). Impulse erwarten die Anleger heute durch die Einkaufsmanagerindizes für die Dienstleistungen aus Deutschland und den USA.

Vorbörslich wird der DAX mit einem Kursrückgang von -0,1 % getaxt. Das Long-Szenario ist hinfällig, wenn der DAX unter die Marke von 24.282 Punkten (Unterstützung 2) fällt





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