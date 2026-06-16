DAX: Aufwärtstrend setzt sich fort - Widerstand bei 25.094 Punkten

Der DAX konnte am 10. Juni durch die Etablierung eines neuen Verlaufstiefs bei 24.038 Punkten die Basis für die Fortsetzung des übergeordneten Aufwärtstrends legen. In den folgenden Tagen zeigte der Index eine positive Kursreaktion, die dazu beigetragen hat, dass derzeit wieder vier Kaufsignale ausgewiesen werden. charttechnisch präferieren Analysten das Szenario einer Fortsetzung der laufenden Aufwärtsbewegung in Richtung des oberen Bollinger-Bandes. Die erste Barriere in diesem Szenario sehen sie am Tageshoch vom 15. Juni bei 25.094 Punkten (Widerstand 1).

Am 10. Juni konnte der DAX durch die Etablierung eines neuen Verlaufstiefs bei 24.038 Punkten die Basis für die Fortsetzung des übergeordneten Aufwärtstrend s legen. Es folgte ein Inside-Day am 11.

Juni. Am 12. Juni und 15. Juni konnte der Index wiederum jeweils mit einem Gap-Up in den Tag starten und die ausgebildeten Kurslücken bis zum Handelsende verteidigen.

Charttechnisch hat diese positive Kursreaktion dazu beigetragen, dass derzeit wieder vier Kaufsignale ausgewiesen werden. Neben den gleitenden Durchschnitten der letzten 20, 50 sowie 200 Börsentage (=GD 20, GD 50 sowie GD 200) weist derzeit auch die Slow Stochastik ein bestätigendes Kaufsignal aus. Wir präferieren deshalb das Szenario einer Fortsetzung der laufenden Aufwärtsbewegung in Richtung des oberen Bollinger-Bandes. Die erste Barriere in diesem Szenario sehen wir am Tageshoch vom 15.

Juni bei 25.094 Punkten (Widerstand 1). Der Kursanstieg über diese Hürde könnte weitere Kursanstiege begünstigen. Das zweite Hindernis sehen wir anschließend am Allzeithoch vom 13. Januar bei 25.510 Punkten (Widerstand 2).

Der Ausbruch auf neue Bestmarken könnte wiederum ein weiteres, prozyklisches Kaufsignal erzeugen. Impulse erwarten die Anleger heute unter anderem durch Daten des ZEW-Instituts zur Einschätzung der aktuellen Lage und zu den Konjunkturerwartungen für Deutschland.

Außerdem werden Daten aus den USA zum Im- und Exportpreisindex sowie zum Atlanta Fed GDPNow veröffentlicht. Vorbörslich wird der DAX mit einem Kursrückgang von -0,1 % getaxt. Das Long-Szenario ist hinfällig, wenn der DAX unter die Marke von 24.038 Punkten (Unterstützung 2) fällt





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