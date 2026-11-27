Der Dax hat eine turbulente Woche mit Gewinnen beendet. Unter Druck standen erneut Commerzbank. Gefragt waren hingegen Rheinmetall.

Ein Börsenhändler sitzt auf dem Parkett der Frankfurter Wertpapierbörse. Die Erholung der asiatischen Börsen hat am Freitag die Gegenbewegung im Dax am Laufen gehalten. Auch die US-Börsen eröffneten freundlich.

So notierte der Nasdaq 100 nach seiner Kehrtwende vom Mittwoch am Freitag im frühen Geschäft mit einem Plus von 1,7%. Tags zuvor hatten die Amerikaner Thanksgiving gefeiert und nicht gehandelt. Der Dax schloss eine äußert turbulente Woche am Freitag mit einem Plus von 0,9% auf 25.441 Punkten. Damit wuchs die Erholung von der tiefroten Vorwoche auf 2,3 Prozent.

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Zwischenzeitlich hatte der Dax am Freitag aber mit 25.472 Punkten bereits deutlich höher gestanden. Der MDax legte bis zum späten Nachmittag 1,6% zu, während sich der Euro Stoxx 50 um 1,3% verbesserte. Vor allem der Tech-Sektor steht spätestens seit der Führungskrise beim KI-Motor Nvidia im Fokus. Der Stoxx Europe 600 Technology baute seine Erholung vom jüngsten Tief am Freitag weiter aus.