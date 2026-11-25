Der Dax erweist sich am Mittwoch trotz internationaler Technologiesektor-Turbulenzen als relativ robust. Gold und Bitcoin brechen derweil weiter ein.

Der Dax erweist sich am Mittwoch trotz internationaler Tech nologiesektor-Turbulenzen als relativ robust - aber auch deutsche KI-Unternehmen müssen den Rückwärtsgang einlegen. Gold und Bitcoin brechen derweil weiter ein.

Der Dax erweist sich am Mittwoch im Umfeld der internationalen Technologiesektor-Turbulenzen als relativ robust. Dies zeigt sich mit einem vorbörslich leichten Plus, während in Asien die Kurse nachgaben und die Indikationen für die US-Börsen weiter im Minus liegen. Zwei Stunden vor dem Xetra-Auftakt wurde der deutsche Leitindex vom Broker IG 0,2 Prozent höher auf 25.070 Punkte taxiert. Im Anschluss an die Erholungsrally wegen der Rückkehr von Jensen Huang an die Nvidia-Spitze ist im KI-Bereich schnell wieder Ernüchterung eingekehrt.

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Die am Markt geläufige Erkenntnis ist, dass Anschlusskäufern die Überzeugung fehlte. Laut der Commerzbank bleiben Investoren besorgt angesichts der Bewertungen, der zunehmenden Abhängigkeit von Fremdkapitalfinanzierung sowie der Frage, ob künftige Erträge den Umfang der KI-bezogenen Investitionsausgaben rechtfertigen können. Auf die Erleichterungsrally in der US-Technologiebranche nach der Rückkehr des Nvidia-Chefs ist am Dienstag ein Rückschlag gefolgt. Die kräftige Erholung zum Wochenstart, von der vor allem Tech-Aktien profitiert hatten, wurde mit Gewinnmitnahmen quittiert.

Dem überwiegend mit Standard-Werten bestückten Dow Jones Industrial dagegen gelang schon recht früh im Handelsverlauf der Sprung zurück ins Plus. Der technologielastige Index Nasdaq 100, der tags zuvor um fast 7 Prozent hochgesprungen war, beendete den Tag 1,99 Prozent im Minus mit 26.214,17 Punkten. Damit könnten einige Marktbeobachter recht haben, die schon am Montag gewarnt hatten, dass die Talsohle für die Kurse so mancher Tech-Werte wahrscheinlich noch nicht erreicht sei.

Der Wall-Street-Index Dow Jones legte dagegen um 0,85 Prozent auf 50.018,70 Punkte zu und baute damit sein Erholungsplus vom Vortag von 3,0 Prozent noch etwas aus. Der breite S&P 500 verlor zugleich 0,50 Prozent auf 7.201,09 Zähler. An den asiatischen Aktienmärkten ist es am Mittwoch vor allem wegen einer Schwäche der Technologieaktien deutlich nach unten gegangen. Vor allem an den technologielastigen Börsen in Japan, Südkorea oder Taiwan gab es heftige Verluste.

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So verlor der südkoreanische Leitindex Kospi mehr als sechs Prozent. In Tokio sank der Nikkei 225 kurz vor Handelsende um mehr als zwei Prozent. Moderatere Verluste gab es in China und Hongkong. Der Goldpreis ist am Mittwoch weiter gesunken.

Am Morgen wurde die Feinunze an der Börse in London zu 3.521 US-Dollar gehandelt und damit ein Prozent niedriger als am Vortag. Seit Dienstagnachmittag steht der Goldpreis unter Verkaufsdruck und hat seitdem fast drei Prozent eingebüßt. Mit den jüngsten Verlusten hat der Goldpreis die Gewinne vom Wochenauftakt wieder abgegeben. Die Notierung steht nur knapp über dem tiefsten Stand seit September 2025, der am vergangenen Freitag bei 3.502 Dollar erreicht worden war.

Der Bitcoin ist am Mittwoch im frühen Handel wieder deutlich unter die Marke von 60.000 Dollar gefallen. Damit ist die Erholung vom Montag nach der Rückkehr von Jensen Huang auf den Chefsessel von Nvidia wieder verpufft. Am Montag hatte sich der Bitcoin im Zuge einer höheren Risikofreudigkeit der Anleger kräftig von den Verlusten der Vortage erholt und war bis auf etwas mehr als 64.000 Dollar gestiegen. Doch die Euphorie ebbte schnell ab, und der Bitcoin kam wieder unter Druck.

Die Tech-Turbulenzen treffen auch deutsche KI-Werte wie Infineon und Siemens Energy. Sie fuhren am Dienstag wieder im Rückwärtsgang. Deutlich unter Druck gerieten Aixtron mit 16,3 Prozent Minus nach einer Verkaufsempfehlung der Bank UBS. Der Anlagenbauer für die Chipbranche werde zwar dank KI ein sehr starkes Jahr 2027 erleben, schrieb Analyst Harry Blaiklock.

Die große Frage sei allerdings, was danach komme. Stark unter Druck standen auch die Aktien von Aurubis mit 15 Prozent Abschlag auf den tiefsten Stand seit zwölf Monaten. Der Kupferkonzern stellte die Anleger auf ein Ergebnis im laufenden Geschäftsjahr ein, das wegen Problemen beim Hochfahren eines neuen US-Werks unter der Markterwartung liegen wird. DHL-Aktien verloren 3,1 Prozent.

Händler verwiesen auf US-Medienberichte, wonach die US-Regierung neue Importzölle auf Einfuhren aus China und anderen Ländern vorbereitet. Gefragt waren Rüstungswerte, die zuletzt einen schweren Stand hatten. Rheinmetall-Aktien lösten sich weiter von ihrem jüngsten Tiefpunkt seit dem Jahr 2025. Hier warten Börsianer gespannt auf den Kapitalmarkttag am Ende der Woche.

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Klar im Plus lagen übrigens ebenso die Aktien von Flatexdegiro. Den Online-Broker drängt sein aktivistischer Aktionär PrimeStone Capital, sich für eine Übernahme ins Schaufenster zu stellen. Der DAX ist der wichtigste Aktienindex Deutschlands. Er bildet die Kursentwicklung der 40 größten börsennotierten Unternehmen mit Sitz in Deutschland an der Frankfurter Börse ab.

Er gilt daher als Gradmesser für die Stärke der deutschen Wirtschaft. Jensen Huang ist der Mitgründer und Vorstandschef von Nvidia, einem Unternehmen für Grafikprozessoren . Er gründete Nvidia 1993. Die Chips des Unternehmens sind heute zentral für Künstliche Intelligenz, weshalb Huang zu den einflussreichsten Managern der Technologiebranche zählt.

Nach einem Rücktritt wegen einer Affäre mit einer mutmaßlichen chinesischen Spionin gelangte er wieder in den Chefsessel. Rheinmetall ist Deutschlands größter Rüstungskonzern. Das Unternehmen stellt Waffensysteme, Munition und militärische Ausrüstung her. Seit dem russischen Angriff auf die Ukraine ist es besonders gefragt.

Rheinmetall gehört zudem seit 2023 zum DAX. Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hat diesen Index entwickelt und hält die Rechte hieran. Mit dem Emittenten der dargestellten Wertpapiere hat die Börsenmedien AG eine Kooperationsvereinba-rung geschlossen, wonach sie dem Emittenten eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt.

Die Börsenmedien AG erhält insoweit von dem Emittenten Vergütungen. KI-gesteuerte Waffensysteme erfassen Ziele und bekämpfen sie, bevor ein Mensch sie überhaupt wahrgenommen hat. Autonome Cyber-Agenten verteidigen kritische Infrastrukturen: Der digitale Krieg ist längst Realität. China, Russland und die USA sind führend bei der Entwicklung autonomer Waffensysteme zu Lande, zu Wasser, in der Luft, im Orbit.

Wie muss sich Europa angesichts der neuen Entwicklungen aufstellen? Wie können wir eine Verteidigung mit Verantwortung organisieren, die unsere ethischen Werte reflektiert? Der IT-Experte Dr. Eldar Sultanow blickt unter anderem hinter die Kulissen der Bundeswehr und skizziert eine neue Verteidigungskultur, mit der wir unsere Demokratie und unsere Werte schützen und nicht auf dem Schlachtfeld opfern