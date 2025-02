DAX® Bleibt unter Rekordniveau - MDAX® am Abbruch zum Durchbruch?

Der DAX® verfehlte am Freitag zum ersten Mal in der vergangenen Woche einen neuen Allzeithoch. Obwohl das Momentum der Aufwärtsbewegung nachlässt, gibt es positive Signale für die Zukunft. Der MDAX® zeigt hingegen vielversprechende Zeichen für eine Trendwende und einen möglichen Durchbruch in neue Höhen.

Beim DAX® ging am Freitag die vorangegangene Erfolgsserie von reihenweise neuen Allzeithochs zu Ende. Zum ersten Mal in der vergangenen Woche blieb dem Aktienbarometer der Vorstoß auf ein neues Rekordlevel verwehrt. Charttechnisch verharrten die deutschen Standardwerte zudem innerhalb der Handelsspanne vom Donnerstag, wodurch ein klassischer Innenstab entsteht. Letztlich sind das ein paar zaghafte Indizien, dass das Momentum der jüngsten Aufwärtsbewegung zumindest etwas nachlässt.

Ein nachhaltiger Rückfall unter das obere Bollinger Band (akt. bei 22.512 Punkten) wäre in diesem Kontext ein weiteres Puzzleteil. Das erneute Aufwärtsgap vom 13. Februar (22.306 zu 22.194 Punkte) definiert aktuelle eine erste wichtige Schlüsselhaltezone. Doch es gibt auch einen Mutmacher: Vergangene Woche hat der RSI für den DAX® einen Wert von über 80 erreicht. Der Oszillator ist also tief in überkauftes Terrain vorgestoßen. Auf Basis der Daten seit 1988 haben wir untersucht, wie sich die deutschen „blue chips“ nach einem RSI >80 entwickelt haben. Bei einer Trefferquote von 72,58 % notiert der DAX® drei Monate nach einem solchen Signal nochmals 5,58 % fester. Mit anderen Worten: „Was heißgelaufen ist, kann noch weiter heißlaufen!“\Den Monatschart des MDAX® hatten wir bereits Ende der vergangenen Woche diskutiert. Nicht minder deutlich zeigt sich derzeit die Ausbruchschance im kürzerfristigen Wochenbereich. In der Vergangenheit haben die deutschen „mid caps“ immer wieder wichtige Hochpunkte bei rund 27.500 Punkten ausgeprägt. Ein nachhaltiger Spurt über diese Hürden würde die Bodenbildung seit Herbst 2023 abschließen. Als Vorboten für den diskutierten Befreiungsschlag werten wir den Bruch des seit Juni 2022 bestehenden Abwärtstrends (akt. bei 27.174 Punkten). Gleichzeitig sorgt der trendfolgende MACD mit einem neuen Einstiegssignal für Rückenwind. Rein rechnerisch hält dieses Umkehrmuster ein Anschlusspotenzial von 4.000 Punkten bereit – mehr als ausreichend, um perspektivisch wieder Notierungen oberhalb der 30.000er-Marke zu erreichen. Auf dem Weg in diese Region stecken die Hochs vom August 2023 bzw. vom Februar 2023 (28.890/29.815 Punkte) nennenswerte Etappenziele ab. Um die aktuelle Steilvorlage nicht zu gefährden, gilt es zukünftig, nicht mehr nachhaltig unter die o. g. alte Abwärtstrendlinie zurückzufallen, welche auch recht gut mit der 38-Monats-Linie (akt. bei 27.004 Punkten) harmoniert. \Seit knapp vier Jahren hat die VW-Aktie einen schweren Stand an der Börse. Im Dezember musste der Autotitel im Verlauf dieser Abschwungphase nochmals ein neues Verlaufstief verkraften. Mit 78,86 EUR wurde dabei sogar das Corona-Tief (79,38 EUR) nochmals unterschritten. Dank der anschließenden Erholung können Anlegerinnen und Anleger von einem Fehlausbruch auf der Unterseite ausgehen. Eine der ältesten Tradingweisheiten lautet bekanntermaßen „false breaks are followed by fast moves“. Begünstigt wird eine schnelle Gegenbewegung durch die inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation der vergangenen Monate (siehe Chart). Der jüngst erfolgte Spurt über die horizontalen Barrieren bei rund 99 EUR vervollständigt die untere Umkehr und eröffnet nun ein kalkulatorisches Anschlusspotenzial von rund 20 EUR. Langfristig mehr als ausreichend, um die nächste massive Widerstandszone aus den verschiedenen Hoch- und Tiefpunkten bei 115 EUR sowie den Abwärtstrend seit April 2022 (akt. bei 117,21 EUR) ins Visier zu nehmen. Um die diskutierte Trendwende keinen unnötigen Risiken auszusetzen, gilt es in Zukunft, die 38-Wochen-Linie (akt. bei 95,21 EUR) nicht mehr zu unterschreiten. 2) Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise. Der DAX ist Freitagmorgen bei 22.520 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Der Index konnte sich am Vormittag zunächst moderat erholen. Es ging erneut über die 22.600 Punkte-Marke, allerdings hat der DAX es zum einen nicht geschafft, sich über dieser Marke festzusetzen,...Was bewegt die globalen Finanzmärkte? Welche Unternehmens- und Wirtschaftstermine stehen in der kommenden Handelswoche auf der Agenda? Und wie ist eigentlich die Großwetterlage an den Börsen? Mit unseren'Märkte im Fokus'-Webinaren starten Sie kompakt informiert in die Handelswoche - immer Montagmorgen um kurz nach 9 Uhr. Referent der Veranstaltung ist Ralf Fayad, Autor des ideas daily-newsletter und zertifizierter technischer Analyst mit langjähriger Erfahrung. Referent: Ralf Fayad Werbung Hoher Gleichlauf zwischen 2015 und 2025 Mit einem erneuten Aufwärtsgap (22.194 zu 22.306 Punkte) setzt der DAX® seine Rekordjagd im bisherigen Jahresverlauf fort. Dank des 16. Allzeithochs in 2025 (22.625 Punkte) notieren die deutschen Standardwerte nun zudem auch per Schlusskurs oberhalb des oberen Bollinger Bands.





/ 🏆 87. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

DAX® MDAX® Aktienmarkt Finanzmärkte Trendwende Charttechnik RSI MACD Bollinger Bands

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX beendet den Handel in der GewinnzoneZum Handelsschluss zeigten sich die Börsianer in Frankfurt zuversichtlich.

Weiterlesen »

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX beendet den Handel in der GewinnzoneZum Handelsschluss zeigten sich die Börsianer in Frankfurt zuversichtlich.

Weiterlesen »

Dax kämpft sich nach anfänglichen Verlusten wieder ins PlusDer deutsche Leitindex Dax hat am Mittwoch seine anfänglichen Verluste bis zum Nachmittag aufgeholt, allerdings blieb der erneute Stabilisierungsversuch angesichts des US-Chinesen-Zollkonflikts und negativer Nachrichten aus der US-Technologiebranche hinter dem Rekordhoch zurück. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen drehte ebenfalls ins Plus. Der amerikanisch-chinesische Zollkonflikt droht zu einem Handelskrieg mit Folgen für die Weltwirtschaft zu eskalieren, zudem sind die US-Importzölle auf Waren aus Mexiko und Kanada nur aufgeschoben. Zusätzlichen Gegenwind bekommt der Dax aus den Vereinigten Staaten, wo der Google-Mutterkonzern Alphabet und der Halbleiterkonzern AMD enttäuschende Geschäftszahlen vorgelegt haben.

Weiterlesen »

Theater „Ajax und der Schwan der Scham“: Der blutige Tanz der ewigen ZweitenChristopher Rüping widmet sich am Hamburger Thalia Theater dem antiken Ajax-Mythos. Er verknüpft ihn mit Fragen nach Leistungsdruck und Konkurrenz.

Weiterlesen »

Kommentar: Der Wille zum Machterhalt ist in der SPD größer als der Widerstand bei der MigrationHat sich Friedrich Merz in der Migrationsfrage verzockt? Verhindert das Zustrombegrenzungsgesetz nach der Wahl eine Koalition? Nein, denn der CDU-Vorsitzende kann sich auf die SPD verlassen.

Weiterlesen »

BÖRSE AKTUELL: Frankfurter Börse in der Woche der Zinsentscheide - DAX konsolidiertIm DAX setzt sich die Konsolidierung der Rekordrally am Montag zunächst fort.

Weiterlesen »