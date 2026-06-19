DAX Chartanalyse: Aufwärtstrend im Fokus - Widerstände und Unterstützungen im Visier

Eine umfassende charttechnische Analyse des DAX: Der Index konsolidiert nach einer starken Erholung über dem GD 20. Technische Indikatoren zeigen Kaufsignale, doch der Ausbruch über das Juni-Hoch bei 25.114 Punkten bleibt die entscheidende Hürde. Bei einem Bruch wären neue Allzeithochs möglich. Bei einem Rückgang unter 24.038 Punkten wäre das Long-Szenario obsolet. Der Artikel beleuchtet zudem statistische Effekte nach Gaps und die Bedeutung des Verfallstags sowie der Erzeugerpreisindices. Zudem wird ein Beispiel für ein Hebelprodukt erläutert, verbunden mit einem klaren Hinweis auf die damit verbundenen hohen Risiken.

Dieser Artikel analysiert die aktuelle charttechnische Situation des DAX und gibt einen Ausblick auf mögliche Kursentwicklungen. Der deutsche Leitindex befindet sich sowohl auf langfristiger als auch auf mittelfristiger Zeitebene in einem etablierten Aufwärtstrend .

Das lokale Minimum vom 10. Juni bei 24.038 Punkten diente als Ausgangspunkt für eine deutliche Erholung, die den DAX bis zum 16. Juni auf ein vorläufiges Hoch von 25.114 Punkten trieb. In den darauffolgenden vier Handelstagen konsolidierte der Index über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 20 Börsentage (GD 20).

Diese Seitwärtsphase wird als potenzielle Basis für eine weitere Aufwärtsbewegung interpretiert. Die technischen Indikatoren stützen diese These: Sowohl der GD 20, der GD 50 als auch der GD 200 geben aktuell Kaufsignale. Auch die Slow Stochastik zeigt wieder eine positive Dynamik. Das erste nennenswerte Widerstandsniveau liegt beim Verlaufshoch vom 16.

Juni bei 25.114 Punkten. Ein nachhaltiger Ausbruch darüber könnte Kursgewinne bis zum oberen Bollinger-Band und anschließend zum historischen Allzeithoch vom 13. Januar bei 25.510 Punkten ermöglichen. Ein Breakout auf ein neues Rekordniveau würde zudem ein prozyklisches Kaufsignal generieren.

Auf der Unterseite stellt die Marke von 24.038 Punkten (Unterstützung 2) die entscheidende Schwelle dar. EinUnterschreiten dieser Zone würde das bullishe Szenario zunächst ungültig machen und weitere Abwärtsrisiken eröffnen, mit möglichen Zielen beispielsweise beim Tageshoch vom 12. Juni bei 24.757 Punkten (Unterstützung 1), wo eine offene Kurslücke geschlossen werden könnte.

Die Analyse berücksichtigt auch statistische Besonderheiten: Nach einem "Gap Up" - einem Aufwärtsgap - war in der Vergangenheit mit einer 55-prozentigen Wahrscheinlichkeit in den nächsten vier Handelstagen eine Rally von einem Prozent zu beobachten. Allerdings gibt es auch ein gegenläufiges statistisches Signal mit einer 48-prozentigen Wahrscheinlichkeit für einen einprozentigen Rückgang. Der heutige Handelstag wird durch zwei wesentliche Ereignisse beeinflusst: das "Great Quadruple Witching"- Ereignis (großer Verfallstag) an den Terminmärkten und die Veröffentlichung der deutschen Erzeugerpreisindices.

Vorbörslich wird der DAX leicht im Minus getaxt. Für Anleger, die von einer Fortsetzung des Aufwärtstrends ausgehen, stehen derivative Produkte wie beispielsweise der ENDLOS TURBO LONG der DZ BANK auf den DAX zur Verfügung. Dieser hat einen Basispreis von 20.475,40 Punkten und weist einen Hebel von rund 5,47 auf. Bei einer inversen Entwicklung, also einem Fall unter kritische Unterstützungen, drohen bei solchenHebelprodukten erhebliche Verluste bis hin zum Totalverlust.

Der Hinweis auf die Produktrisiken ist daher essentiell. Die Konsolidierung über dem GD 20 wird als vielversprechendes Zeichen gewertet, doch letztlich muss der Ausbruch über 25.114 Punkte folgen, um die Aufwärtsdynamik zu bestätigen. Die Aussichten werden insgesamt als wahrscheinlich für eine Trendfortsetzung eingestuft, jedoch bleibt das Risiko eines Fehlausbruchs nach unten bestehen, insbesondere unterhalb von 24.038 Punkten





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