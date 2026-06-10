DAX Chartanalyse: Bullen visieren Rückeroberung des GD 20 an

Der DAX befindet sich charttechnisch in einem intakten Aufwärtstrend. Die Bullen streben die Rückeroberung des gleitenden Durchschnitts der letzten 20 Tage an. Erfolgreiche breakout über 25.058 Punkte könnte weitere Kurssteigerungen bis zum Allzeithoch auslösen, unterstützt von positiven Signalen der Slow Stochastik. Heute lohnt ein Blick auf den US-Verbraucherpreisindex.

Der deutsche Aktienindex DAX zeigt sich in einer charttechnisch interessanten Phase. Nachdem ein lokales Maximum im überkauften Bereich am 25. Mai 2026 über dem oberen Bollinger-Band ausgebildet wurde, setzte eine technische Korrektur ein, die möglicherweise am 8.

Juni ein neues Verlaufstief etabliert hat. Experten sehen aktuell ein präferiertes Aufwärtsszenario, das durch intakte Kaufsignale der gleitenden Durchschnitte GD 50 und GD 200 gestützt wird. Ein entscheidender Faktor ist die Rückeroberung des GD 20, die zusätzliche Kursgewinne auslösen könnte.

Zudem könnte die Slow Stochastik bald ein Kaufsignal generieren, wenn die grüne Linie die rote Linie von unten nach oben schneidet. Kurzfristiger Widerstand liegt bei 25.058 Punkten (Tagestief vom 2. Juni), das gleichzeitig eine offene Kurslücke schließen würde. Der nächste Widerstand befindet sich am Allzeithoch vom 13.

Januar bei 25.510 Punkten, dessen Überwinden ein neues prozyklisches Kaufsignal setzen würde. Heute steht der Verbraucherpreisindex aus den USA für Mai im Fokus, vorbörslich wird der DAX leicht um 0,1 % im Minus gesehen. Das Long-Szenario wäre nur bei einem nachhaltigen Fall unter 23.775 Punkte hinfällig. Statistisch betrachtet folgt auf ein Gap Down mit 78 % Wahrscheinlichkeit innerhalb von 10 Handelstagen eine Rally von 2 %.

Das Szenario einer Trendfortsetzung basiert auf der untergeordneten Aufwärtstrendstruktur seit dem 23. März mit steigenden Verlaufshochs und -tiefs. Das letzte Maximum wurde am 25. Mai bei 25.445 Punkten markiert.

Die Korrekturphase könnte am 8. Juni bei 24.399 Punkten ein höheres Tief ausgebildet haben. Die Rückeroberung des GD 20 würde den Bullen weitere Impulse geben. Als Derivat steht beispielsweise ein ENDLOS TURBO LONG der DZ BANK (WKN: DY33HX) zur Verfügung, mit einem Basispreis von 20.452,84 Punkten und einem Hebel von rund 6,01 (Stand 10.06.2026, 07:00 Uhr).

Die Produktrisiken sind im Dokument zu beachten. Im Gegenszenario zeigen die Bären Stärke: Nach dem temporären Ausbruch über das obere Bollinger-Band folgte ein Rückgang von 1.046 Punkten innerhalb von 11 Handelstagen. Ein Verkaufssignal in der Slow Stochastik wirkt belastend, zudem notiert der Index unter dem GD 20. Sollte der GD 20 nicht nachhaltig zurückgewonnen werden, könnte sich die Schwäche fortsetzen





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