DAX charttechnisch in entscheidende Phase: bullish engulfing in auffälliger Ausprägung

Jörg Scherer, Leiter Technische Analyse bei HSBC Deutschland, analysiert die charttechnischen Indikatoren des DAX und liefert einen Ausblick auf die nächsten Schritte.

Nach der volatilen Entwicklung im bisherigen Jahresverlauf 2026 rückt der DAX charttechnisch wieder in eine entscheidende Phase und liefert ein " bullish engulfing " in auffälliger Ausprägung.

Im aktuellen Daily Trading TV wirft Jörg Scherer, Leiter Technische Analyse bei HSBC Deutschland, einen Blick auf die jüngsten Kerzenmuster des deutschen Leitindizes. Startet der DAX nun den Versuch seine historischen Höchststände aufzuholen? Ist das nächste Anlaufziel ein neues Allzeithoch? Anhand von wichtigen Signalen der charttechnischen Indikatoren zeigt Ihnen Jörg Scherer, ob der Leitindex seinen Abwärtstrend überwinden konnte und einen Vorstoß in "uncharted territory" gewagt hat.

In diesem Video gibt es zusätzlich einen kurzen Exkurs in die eher selten verwendete Chartdarstellung "pointing figure", die Marktrauschen herausfiltert und gerade jetzt spannende Ausrufezeichen setzen könnte. HSBC Daily Trading TV 26.05.26: Besonders Muster: bullish engulfing hoch 4





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DAX Technical Analysis Bullish Engulfing Historical High Alltime High Chart Darstellung Pointing Figure

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