DAX erholen sich von Tiefs: BNP Paribas analysiert关键 technische Levels

BNP Paribas bewertet die starke Erholung des DAX über 25.900 Punkte. Welche technischen Widerstände bei 26.150 und 26.450 für Anleger relevant sind und wie sich der Trend entwickelt.

Der Deutsche Aktienindex DAX hat die Erwartungen der Marktteilnehmer übertroffen und zeigte sich erneut als widerstandsfähig gegenüber sell-off Druck. Nach einem nächtlichen Rückfall auf das Unterstützungsniveau von 25.666 bis 25.660 Punkten konnte der DAX alle frühen Verluste der Handelsrunde vollständig kompensieren. Der Index legte zum Vortagesschluss deutlich zu und schloss bei 25.980 Punkten, was als Gap-Rally bezeichnet wird.

Technische Stabilität über 25700 Punkten

BNP Paribas S.A. hebt in ihrer aktuellen Produktinformation hervor, dass der DAX sich stabil nennen kann, solange er die Marke von 25.700 Punkten nicht nachhaltig unterschreitet. Dieses Niveau fungiert als entscheidende Unterstützungszone, nach deren Einhaltung die Aufwärtsbewegung an Dynamik gewinnt. Eine Festigung über 25.700 Punkten bis hin zum Pivot Point bei 25.841 Punkten ist die Voraussetzung für weitere Kursgewinne.

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Erst wenn der DAX die Grenze von 25.841 Punkten überwindet, öffnet sich die Tür zu höheren Widerstandszonen. Insbesondere der Bereich um 25.900 bis 25.915 Punkte gilt als nächstes Hindernis, das es zu nehmen gilt. Eine Schließung der Stunde über 25.915 Punkten würde das technische Chartbild signifikant verbessern und den Weg für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends ebnen.

Kursziele bei 26150 und 26450 Punkten

Das Szenario einer positiven Entwicklung zeigt klare Zielmarkierungen auf, die von BNP Paribas im Rahmen der technischen Analyse identifiziert wurden. Sollte der DAX die kritische Marke von 25.915 Punkten im Stundenschluss erfolgreich halten, wäre der Weg theoretisch frei zu den nächsten Widerstandszonen. Konkrete Ziele liegen dabei bei 26.150 bis 26.165 Punkten sowie bei 26.435 bis 26.450 Punkten.

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Im umgekehrten Fall einer Abschwächung muss jedoch mit negativen Signalen gerechnet werden. Eine Verschlechterung des Chartbildes würde durch einen Stundenschluss unter 25.690 Punkten signalisiert werden. Dieser Wert markiert den Break des EMA200 auf der Stundenchart-Ebene und dient als wichtiger Indikator für eine mögliche Trendumkehr oder Korrekturphase.

Auswirkungen bei Verlust der 25690 Marke

Falls der DAX diese untere Grenze der Unterstützung nicht halten kann, wären weitere Abwärtsbewegungen statistisch und technisch wahrscheinlich. Die Analysten von BNP Paribas weisen darauf hin, dass dann der Weg zu tieferen Niveaus zeigen würde. Konkrete Ziele für einen solchen Fall liegen bei 25.510 bis 25.500 Punkten.

Setzt sich dieser Abwärtstrend fort, wären sogar die Bereiche um 25.250 Punkte, definiert als S3, sowie die Zone bei 25.080 bis 25.050 Punkten erreichbar. Trotz dieser kurzfristigen Volatilität behält BNP Paribas S.A. die langfristige Perspektive im Auge. Der DAX bleibt laut der aktuellen Einschätzung generell im Aufwärtstrend, solange er die psychologisch und technisch wichtige Marke von 25.000 Punkten über 25.000 Punkten hält.

Rechtlicher Kontext und Risiken durch BNP Paribas

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