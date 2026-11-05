DAX erreicht Allzeithoch bei 26.575 Punkten

Der DAX klettert auf ein neues Rekordniveau von 26.575 Punkten. Analysten sehen Kapitalzuflüsse aus dem KI-Sektor als Treiber für die weitere Kursentwicklung im deutschen Leitindex.

Der deutsche Leitindex DAX hat am gestrigen Handelstag ein historisches Allzeithoch von 26.575 Punkten erreicht. Diese Marke wurde erstmals im August dieses Jahres notiert, wobei der aktuelle Durchbruch nun eine neue Höchstmarke setzt. Die Performance des Index wird maßgeblich durch Kapitalzuflüsse aus dem Bereich der US-KI-Infrastruktur getrieben, die nach den US-Wahlen in den Markt fließen. Aktuell pendelt der Indikatorwert bei 26.288 Punkten, während technische Kaufsignale bei 26.150 und 25.925 Punkten analysiert werden.

Kursverlauf und technische Analyse

Eine frühere Kaufempfehlung vom Ende September, die sich auf den Schnitt mit der 200-Tage-Linie stützte, erwies sich bereits am 1. Oktober als präzise Prognose. Zu diesem Zeitpunkt lag die Ausführung des DAX bei 24.850 Punkten. Der Index hat seitdem einen deutlichen Aufwärtstrend gezeigt und das gestrige Hoch von 26.575 Punkten kurzfristig berührt. Trotz dieser starken kurzfristigen Entwicklung bleibt die Performance im Vergleich zum Gesamtjahr 2026 unterdurchschnittlich. Analysten erwarten potenzielle Zielkorridore bei 27.750 und 28.175 Punkten, wobei letztere Marke zwar möglich, aber statistisch selten ist.

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Risikomanagement und Stop-Loss-Strategie

Für Investoren sind klare Risikobegrenzungen essenziell, um das Portfolio zu schützen. Die empfohlene Stop-Loss-Marke liegt strikt unterhalb der 25.500-Punkte-Grenze. Eine Positionierung des Stop-Loss über diesem Niveau wird als nicht zielführend angesehen, da sie das Risiko unnötig erhöht. Die aktuellen technischen Indikatoren deuten darauf hin, dass Korrekturen innerhalb der genannten Support-Zonen von 26.150 oder 25.925 Punkten als weitere Kaufmöglichkeiten bewertet werden können. Diese Zonen dienen als Puffer, um Volatilität abzufedern, bevor der Index seine nächste Aufwärtsbewegung initiiert.

Regulatorische Einordnung und Produktinformation

Diese Analyse stammt von BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland, und richtet sich an private sowie professionelle Kunden in Deutschland und Österreich. Sie fällt unter die Definitionen des § 67 des deutschen Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG) sowie des § 1 Z 35 und 36 des österreichischen Wertpapieraufsichtsgesetzes 2018 (WAG 2018). Es handelt sich hierbei ausschließlich um eine Produktinformation und Marketingmitteilung. Weder stellt diese Mitteilung ein Angebot noch eine individuelle Beratung dar. Auch keine Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten von Finanzanlagen geht von diesem Text aus.

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Historische Daten als Indikator

Entwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Hinweis auf künftige Erträge. Der Wert einer Investition in ein Finanzinstrument kann sowohl fallen als auch steigen. Es besteht die Möglichkeit, dass Investoren nicht ihren ursprünglich investierten Betrag zurück erhalten. Diese Warnhinweise gelten universell für alle hier beschriebenen Szenarien. Prognosen erlauben keine verlässliche Aussage über die zukünftige Wertentwicklung. Insbesondere bei Fremdwährungen können Renditen infolge von Währungsschwankungen variieren. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des Kunden ab und unterliegt möglichen Änderungen.

Zugang zu Dokumentationen und Prospekten

Für die beschriebenen Wertpapiere steht ein Basisinformationsblatt (KID) zur Verfügung. Dieses Dokument kann in deutscher Sprache kostenfrei in Deutschland von der BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbH in Frankfurt am Main bezogen werden. Die Adresse lautet Senckenberganlage 19, 60325 Frankfurt am Main. Alternativ stehen die Dokumente in elektronischer Form per Mail unter der Adresse derivate@bnpparibas.com zur Verfügung. Anleger wird dringend geraten, vor jeder Anlageentscheidung eine persönliche Beratung in Anspruch zu nehmen. BNP Paribas S.A. prüft nicht die steuerliche Günstigkeit einer Entscheidung. Der Erwerb erfolgt ausschließlich auf Basis der im jeweiligen Prospekt enthaltenen Informationen.