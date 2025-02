DAX erreicht Allzeithoch: Expertenmeinungen zum weiteren Kursverlauf

Der deutsche Leitindex DAX erreicht neue Höchststände und übertrifft die US-Indizes. Experten der TradingGruppe 2.0 geben im Webinar am 17.02. um 19:00 Uhr Einblicke in die zukünftige Entwicklung des DAX, beleuchten interessante Rohstoffe und Einzelwerte sowie beantworten die Fragen der Zuschauer.

Der deutsche Leitindex DAX zeigt derzeit eine beeindruckende Dynamik und übertrifft sogar die US-Indizes. Nach der ständigen Aufwärtsbewegung konnte der Index die Marke von 22.000 Punkten erfolgreich durchbrechen. Viele Anleger betrachten diese Rallye jedoch mit Skepsis, insbesondere da das Wirtschaftswachstum in Deutschland alles andere als zufriedenstellend ist. Die Frage, wie es mit dem DAX weitergeht und ob das Ende der Euphorie in Sicht ist, beschäftigt viele.

Das Trading-Webinar am Montag, 17.02. um 19:00 Uhr der TradingGruppe 2.0 bietet Expertenmeinungen zur zukünftigen Entwicklung des DAX. Zusätzlich werden interessante Rohstoffe näher beleuchtet und besonders vielversprechende Einzelwerte vorgestellt. Die Experten beantworten auch die Fragen der Zuschauer detailliert. Unsere Börsenprofis beleuchten aktuelle Themen aus den Perspektiven Volatilität, Sentiment und Saisonalitäten. Dabei werden Märkte, Zinsen, Rohstoffe und Einzelwerte sowohl fundamental als auch charttechnisch analysiert. Passende Handelsideen werden abgeleitet und konkrete Produktideen vorgestellt.Ingmar Königshofen, Geschäftsführer bei der FSG Financial Services Group, Betreiber des Portals Boerse-Daily.de und Stephan Feuerstein, Chefredakteur des Hebelzertifikate-Trader, mit langjähriger praktischer Erfahrung im Handel mit Derivaten, sind die Experten im Webinar.





