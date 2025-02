DAX erreicht Allzeithoch im Zuge der Hoffnung auf Ukraine-Verhandlungen

Der deutsche Aktienindex DAX erreichte am Donnerstag mit einem Plus von 1,19 Prozent ein neues Allzeithoch, angetrieben von der Hoffnung auf Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine. Die Aussicht auf ein sofortiges Ende des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine nach einem Telefonat zwischen US-Präsident Trump und Kremlchef Putin löste eine Rallye auf dem DAX aus.

Der DAX erreichte zu Beginn des Handels am Donnerstag mit einem Plus von 1,19 Prozent auf 22.410,58 Punkte ein neues Allzeithoch. Kurz darauf konnte er diesen Wert mit 22.429,92 Zählern noch übertreffen. In diesem freundlichen Umfeld ist die psychologisch wichtige Marke von 22.500 Einheiten greifbar. Die Aussicht auf Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine zündet in der Rekordrally des DAX am Donnerstag zunächst einen Turbo.

US-Präsident Trump telefonierte mit Kremlchef Putin und vereinbarte sofortige Verhandlungen über ein Ende des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine. Gleichzeitig legte Trumps Regierung erstmals öffentlich dar, wie sie sich einen Deal für ein Kriegsende vorstellt - und zwar an mehreren Stellen ganz im Sinne Moskaus. Diese Annäherung ist für Rüstungswerte jedoch eine Hiobsbotschaft. Rheinmetall fielen zunächst bis zu 6 Prozent auf 684 Euro - das tiefste Niveau seit einem Monat. Seit Beginn des Kriegs Russlands gegen die Ukraine im Februar 2022 hatten sich die Rüstungswerte im Zuge der 'Zeitenwende' in der europäischen Verteidigungspolitik bis zuletzt gut verachtfacht





