DAX erreicht neues Allzeithoch

Der deutsche Aktienindex DAX hat am Montag einen neuen Höchststand erreicht. Nach anfänglichen Verlusten drehten die Bullen den Index und schafften es kurz vor Xetra Schluss, ein neues Allzeithoch zu erzielen. Fünf Aktien wurden mit Abschlägen gehandelt, während Siemens, Siemens Healthineers und Mercedes Benz Group die größten Gewinne verzeichneten. \

Der DAX startete gestern Morgen mit 21.810 Punkten in den vorbörslichen Handel und erreichte am Morgen sein Tagestief. Mit dem Beginn des Xetra Handels zeigte sich der Index zunächst dynamisch aufwärts tendierend. Anschließend gab er jedoch fast alle Gewinne wieder ab und fiel zurück auf die 21.800 Punkte Marke. Das Tagestief wurde nicht ganz erreicht. Die Bullen drehten den Index dann und er bewegte sich sukzessive wieder nach oben.

Am Nachmittag hatte der DAX Schwierigkeiten, die positive Entwicklung fortzusetzen, konnte aber kurz vor Xetra Schluss ein neues Allzeithoch erreichen. Die Bullen konnten zu Wochenbeginn einen Xetra Tagesgewinn einfahren. Nachbörslich gaben die Notierungen moderat nach. Der DAX beendete den Tageshandel bei 21.962 Punkten im Plus. Insgesamt 5 Aktien wurden mit Abschlägen gehandelt. Die Gewinnerliste wurde von Siemens angeführt, die sich um 2,33 Prozent verteuerten. Siemens Healthineers gewann 2,26 Prozent und Mercedes Benz Group legte um weitere 1,80 Prozent zu. \Am Dienstag zeigten sich die asiatischen Märkte mit relativ geringen Rückgängen bei den meisten Aktienindizes. Eine schwächere Stimmung ist vor allem in China zu beobachten, wo der CH50Cash fast 0,65 % verlor.





