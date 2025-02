DAX erreicht Rekordhoch: Optimismus trotz Risiken

Der deutsche Aktienindex DAX erreicht ein neues Rekordhoch, getrieben von positiven wirtschaftlichen Indikatoren, hohen Quartalszahlen und der Hoffnung auf politische Reformen. Trotz der sich ausweitenden Handelskonflikte mit den USA und der potenziellen Leitzinsanhebung der Fed bleibt die Stimmung optimistisch.

Der DAX erreichte gestern die 22.500er Marke, angetrieben von der Aussicht auf eine wirtschaftsfreundlichere Bundespolitik nach den Neuwahlen, einem beginnenden konjunkturellen Aufschwung in China sowie einer starken Berichtssaison im vierten Quartal. Aktien käufer spekulieren auch auf eine Reform der Schuldenbremse, zu der sich CDU-Kanzlerkandidat Friedrich Merz offen bekannt hat.

Sobald die Liquidität wieder fließt, könnte sich eine politische Dynamik ähnlich den ersten Monaten der Ampel-Regierung entwickeln. Auch das plötzliche Erwachen des MDAX aus seinem Dornröschenschlaf spiegelt die Hoffnung der Anleger auf eine tatsächliche konjunkturelle Belebung in Deutschland wider. Ein positiver Impuls kam gestern zudem von Siemens: Neben starken Quartalszahlen betonte Vorstandschef Busch, dass China bereits positive Trends zeige und diese Impulse auf den europäischen Markt ausstrahlen könnten. Ein Signal, das auch die Autobauer mitzogen, die stark von Verkäufen nach Fernost abhängig sind. Einerseits könnte das Wachstum in Deutschland durch den Einfluss der USA und den Einsatz von Künstlicher Intelligenz weiter dynamisiert werden, andererseits besteht Hoffnung, dass sich der für den Export so wichtige chinesische Markt bald erholen wird. Diese Perspektive stärkt trotz der sich zuspitzenden Handelskonflikte mit der neuen US-Regierung die Erwartung, dass auf die starke Berichtssaison im vierten Quartal auch eine für das laufende erste Quartal folgt. Letztlich zeigt der DAX, dass es die Gewinne und nicht die Politik sind, die die Kurse bewegen. Gleichzeitig aber birgt der Wachstumstraum unter Donald Trump Risiken. Zwar legen in diesen Tagen auch die Kurse an der Wall Street weiter zu, doch die Anleger bleiben vorsichtig in Hinblick auf die Möglichkeit einer Leitzinsanhebung der Fed in diesem Jahr. Die Verschiebung des ursprünglich für dieses Jahr erwarteten zweiten Zinsschritts auf Dezember 2026 oder alternativ, dass es bei einer einzigen Senkung im Juli bleibt, sollte als Warnsignal verstanden werden. Solange Unternehmen weiterhin beeindruckende Quartalszahlen vorlegen und durch den Einsatz von Künstlicher Intelligenz neue Wachstumsimpulse setzen, bleibt die Stimmung optimistisch. Die jüngste Wiederbelebung des Interesses an Technologieaktien führt zu einer weltweiten Rally, trotz einzelner Themen, bei denen man als Anleger lieber den Kopf in den Sand stecken will





/ 🏆 87. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

DAX Aktien Wirtschaft Wachstum China USA KI Leitzinsen Rekordhoch

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax auf Rekordhoch - Optimismus für TechbrancheFRANKFURT (dpa-AFX) - Gestützt von einer Erholung der Nasdaq hat der Dax am Mittwoch seinen Rekordlauf fortgesetzt. Die starken Auftragseingänge von ASML, einem Ausrüster der Chipindustrie, hoben zusätzlich

Weiterlesen »

Dax erreicht Rekordhoch trotz ZollangstDer deutsche Aktienindex Dax hat am Donnerstag ein neues Rekordhoch erreicht, trotz anhaltender Unsicherheiten über mögliche US-Zollmaßnahmen. Neue Zoll-Ankündigungen von US-Präsident Donald Trump blieben aus, was die Börsianleger beruhigt hat. Zudem trugen positive Quartalszahlen deutscher Unternehmen zum Aufwärtstrend bei.

Weiterlesen »

Dax erreicht Rekordhoch trotz Trump-ZöllenDer deutsche Aktienindex Dax kletterte am Donnerstag trotz drohender Strafzöllen durch den neuen US-Präsidenten Donald Trump auf ein neues Allzeithoch. Gold erreichte seinen höchsten Preis aller Zeiten und der Euro und der japanische Yen zeigten leichte Schwankungen.

Weiterlesen »

Dax erreicht Rekordhoch trotz globaler UnsicherheitenDer deutsche Leitindex Dax klettert auf ein neues Rekordhoch, gestützt durch eine solide Wall Street und positive Ergebnisse von Unternehmen. Siemens Healthineers glänzt mit einem Kursplus von 6,3 %, während Gold aufgrund globaler Unsicherheiten seinen Rekordlauf fortsetzt. Die Bank of England wird voraussichtlich heute die Leitzinsen senken, während die EZB über weitere Schritte in diesem Bereich diskutiert. Porsche investiert in neue Modelle und Exklusivausstattungen, um der Absatzkrise in der Autoindustrie zu begegnen. Die deutsche Wirtschaft steht jedoch vor Herausforderungen, insbesondere in der Elektro- und Digitalindustrie, wo die Produktion stark zurückgeht.

Weiterlesen »

Dax erreicht Rekordhoch trotz überraschend starker US-InflationDer deutsche Leitindex Dax erreichte am Mittwoch ein neues Rekordhoch, trotz einer überraschend starken Preissteigerung in den USA. Anleger nutzten die temporäre Kurs Schwäche nach den US-Daten schnell für Käufe und trieben den Index fast bis an die Marke von 22.200 Punkten. Der EuroStoxx 50 vollzog eine ähnliche Kursentwicklung wie der Dax.

Weiterlesen »

Dax erreicht neues RekordhochDer deutsche Aktienindex Dax hat seinen Rekordwert am Donnerstag erneut übertroffen und erreichte 20.675 Punkte. Zalando steuerte mit einem Kursanstieg von 13,6% zum Aufwärtstrend bei, während Verbio nach einer drastisch eingeschränkten Prognose abstürzte. Die moderate Kerninflation in den USA und positive Ergebnisse von US-Banken trugen zur optimistischen Stimmung bei.

Weiterlesen »