Der deutsche Leitindex konnte am Donnerstag deutlich zulegen. Neben Tech waren auch Auto- und Rohstoff-Werte gefragt.

Nach seinem Rutsch auf das tiefste Niveau seit Juli hat sich der Dax am Donnerstag wieder deutlich erholt. Bis zum Abend kletterte der Leitindex um 2,1% auf 25.216 Zähler.

Getrieben wurde er dabei von der Kehrtwende, die US-Techwerte tags zuvor im Handelsverlauf geschafft hatten. Diese inspirierte auch den Technologiesektor in Europa. Erholung war zudem auch das Motto bei Rohstoffwerten und Autoaktien. Neue Impulse aus den USA gab es nicht.

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Die Amerikaner feierten am Donnerstag Thanksgiving, die Wall Street blieb geschlossen. Zudem ließen die Zollsorgen etwas nach. Der Gesetzentwurf muss zunächst den Senat passieren. Eine Anhörung wird nicht vor dem 25.