DAX fällt am Freitag leicht zurück

Der DAX schließt am Freitag leicht tiefer, nach einer starken week performance.

Am Freitag, um 12:08 Uhr, notierte der DAX über XETRA 0,39 Prozent tiefer bei 22.523,62 Punkten. Der Börsen wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,056 Bio. Euro. Der DAX ging an den Handel 0,377 Prozent tiefer bei 22.526,87 Punkten, nachdem er am Vortag bei 22.612,02 Punkten notiert hatte. Das Tageshoch des DAX lag bei 22.609,97 Punkten. Das Tagestief betrug am Freitag 22.507,76 Einheiten.

Die DAX-Performance im Jahresverlauf zeigt, dass der DAX seit Beginn der Woche bereits um 3,17 Prozent zugelegt hat. Vor einem Monat, am 14.01.2025, lag der DAX bei 20.271,33 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.11.2024, betrug der DAX-Kurs 19.263,70 Punkte. Vor einem Jahr, am 14.02.2024, erreichte der Index einen Stand von 16.945,48 Punkten. Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 12,48 Prozent. Der höchste Stand des DAX in diesem Jahr betrug 22.624,57 Punkte, während das Jahrestief bei 19.833,82 Punkten lag.Zu den stärksten Aktien im DAX zählen derzeit Rheinmetall (+5,97 Prozent auf 802,20 EUR), BMW (+1,34 Prozent auf 81,94 EUR), Commerzbank (+1,06 Prozent auf 19,54 EUR), Heidelberg Materials (+0,96 Prozent auf 147,70 EUR) und Volkswagen (VW) vz (+0,62 Prozent auf 100,40 EUR). Am anderen Ende der DAX-Liste stehen Fresenius Medical Care (FMC) St (-4,49 Prozent auf 44,89 EUR), Siemens Energy (-2,50 Prozent auf 60,78 EUR), Hannover Rück (-1,94 Prozent auf 252,10 EUR), Allianz (-1,82 Prozent auf 324,30 EUR) und Sartorius vz (-1,75 Prozent auf 247,50 EUR) unter Druck. Die Commerzbank-Aktie weist derzeit das größte Handelsvolumen im DAX auf. 3.298.403 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Aktie der SAP SE hat aktuell eine Marktkapitalisierung von 322,286 Mrd. Euro und somit den höchsten Börsenwert im DAX.





