DAX gewinnt am Ende des Handels um 0,48 Prozent

Der DAX zeigte sich am Ende des XETRA-Handels am heutigen Tag mit einem Zuwachs von 0,48 Prozent auf 22.142,71 Punkte stark. Die DAX - Aktien haben damit eine Gesamtmarktkapitalisierung von 2,030 Bio. Euro erreicht. Der DAX notierte am Handelsauftakt mit 0,181 Prozent Wachstum bei 22.077,82 Punkten, nachdem er am Vortag bei 22.037,83 Punkten geschlossen hatte. Der Höchststand des DAX erzielte sich heute bei 22.193,65 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 21.

971,63 Punkten erreichte. Seit Wochenbeginn kletterte der DAX bereits um 1,43 Prozent. Am vorherigen Handelstag, dem 10.01.2025, stand der DAX bei 20.214,79 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.11.2024, lag der DAX noch bei 19.033,64 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.02.2024, wies der DAX 17.037,35 Punkte auf. Seit Jahresbeginn 2025 konnte der Index bereits um 10,58 Prozent zulegen. Das DAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 22.193,65 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 19.833,82 Punkten markiert.Die Gewinner-Aktien im DAX sind derzeit Siemens Energy (+ 4,96 Prozent auf 60,14 EUR), BASF (+ 2,83 Prozent auf 48,29 EUR), Deutsche Bank (+ 2,29 Prozent auf 19,22 EUR), adidas (+ 2,04 Prozent auf 259,90 EUR) und Zalando (+ 1,78 Prozent auf 38,27 EUR). Am anderen Ende der DAX-Liste stehen derweil Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (-3,35 Prozent auf 28,86 EUR), Daimler Truck (-2,11 Prozent auf 40,75 EUR), RWE (-2,10 Prozent auf 28,45 EUR), Siemens (-1,33 Prozent auf 212,05 EUR) und Siemens Healthineers (-1,14 Prozent auf 57,24 EUR) unter Druck.Die Aktie von Deutsche Bank weist aktuell das größte Handelsvolumen im DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 8.869.341 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 320,044 Mrd. Euro im DAX den größten Anteil aus. Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,59 erwartet. Unter den Aktien im Index weist die Porsche Automobil vz-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,14 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf





