Der DAX startete vorbörslich bei 25.185 Punkten, zeigte eine kurze Erholung nach dem Xetra-Start und bewegte sich bis zum Handelsende seitwärts in einer Spanne, wobei ein Tagesgewinn ausgewiesen wurde.

ist gestern Morgen bei 25.185 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Der Index gab mit Aufnahme des Xetra Handel s zunächst etwas nach, konnte sich rasch fangen und erholen.

Diese Erholung hatte nur einen überschaubaren Charakter. Der Rücksetzer gegen Mittag wurde ebenso zurückgekauft, allerdings haben sich keine Anschlusskäufe eingestellt, der DAX lief bis zum Xetra Schluss in einer Box seitwärts weiter. Gestern wurde ein Xetra Tagesgewinn ausgewiesen. Nachbörslich ging es in einer engen Box seitwärts weiter.

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