DAX-Hoch, US-Markt-Sinken - Was Signalisiert das aktuelle Marktverhalten?

Dieser Artikel analysiert die aktuellen Marktentwicklungen, insbesondere den aufstrebenden DAX im Vergleich zum stagnierenden US-Markt. Es werden die möglichen Ursachen für die unterschiedlichen Entwicklungen erörtert und die Frage gestellt, ob der Bullenmarkt nun einzuschlafen droht. Der Artikel gibt auch Einblicke in die Analyse der wichtigsten Indizes, des Zinsmarktes und spannender Märkte wie WTI, Gold, Bitcoin und den US-Dollar.

Der DAX jagt einem Allzeithoch nach dem anderen, während die US-Indizes ins Stocken geraten und auf der Stelle treten. Zwar fehlt der Abwärtsdruck, doch echte Kauflaune sieht anders aus.

Droht der Bullenmarkt nun einzuschlafen? Stehen schwache Kursentwicklungen oder gar stärkere Rücksetzer bevor? Welche Signale sendet das aktuelle Marktverhalten – und wie sollte man darauf reagieren? In dieser Ausgabe der BNP Paribas BORN Akademie gehen wir diesen Fragen auf den Grund und analysieren die wichtigsten Indizes, den Zinsmarkt sowie spannende Märkte wie WTI, Gold, Bitcoin und den US-Dollar. Natürlich habt Ihr auch wieder die Gelegenheit, Eure Fragen zu stellen. Also nicht verpassen – ich freue mich auf Euch! Die Börse wird auch nach den heutigen Inflationsdaten aus den USA ihrem Ruf nach einer schnellen Verdauung von negativen Nachrichten gerecht. DeepSeek, Strafzölle und nun auch noch ein geldpolitischer Dämpfer – nichts kann die Schnäppchenjäger in diesen Tagen davon abhalten, sich trotz hoher Kursniveaus weiter fleißig…In der Webinarreihe SG Active Trading präsentiert Ihnen die Société Générale jeden Mittwoch von 19 bis 20 Uhr aktuelle Marktausblicke und Handelsideen eines Experten oder einer Expertengruppe. Die Referenten sprechen Anfänger und Fortgeschrittene gleichermaßen an; Fragen und Anmerkungen sind nicht nur möglich, sondern erwünscht! Thema: Aktuelle Analyse der Finanzmärkte – wer sind die Market Mover, was bewegt die Kurse? Detaillierte Chart-Checks mithilfe des PQ-Volumenprofils Konkrete Trade-Setups für ausgesuchte Werte Schwerpunkte: Technische Analyse als Werkzeugkasten Indikatoren und Trendanalyse Trading mit Hebelprodukten Gast-Referenten: Sebastian Hoffmann, PrimeQuants Birgit Klein, PrimeQuants Der Bullenmarkt hält nun schon lange an – so lange, dass viele jüngere Marktteilnehmer echte Abwärtsphasen kaum erlebt haben. Doch aktuelle Entwicklungen rund um KI, Zölle und makroökonomische Unsicherheiten zeigen, wie fragil dieser Aufwärtstrend sein könnte. Steht das Ende des langfristigen Trends bevor, oder sind die jüngsten Nachrichten nur ein kleiner Dämpfer





/ 🏆 87. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

DAX US-Indizes Bullenmarkt Marktverhalten Zinsen WTI Gold Bitcoin US-Dollar

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Dax auf Rekordhoch-Kurs: SAP, Siemens Energy und Sartorius treiben den Markt anDer deutsche Aktienmarkt meldet sich mit einem Aufwärtstrend am Dienstag zurück. SAP, Siemens Energy und Sartorius verzeichnen starke Geschäftszahlen, die den DAX um 0,7 Prozent auf 21.431 Zähler nach oben treiben. Die Walldorfer bleiben ihrem Standort Deutschland treu und wollen weiterhin ein DAX-Unternehmen sein. Analysten sehen in den Quartalszahlen von SAP ein positives Zeichen und begründen den Kaufempfehlungs für Siemens Energy mit starken operativen Trends. Die Aktie von Sartorius legt ebenfalls deutlich zu.

Weiterlesen »

DAX Analyse: Aktuelle Trading Signale und Markt TrendsDie Video-DAX-Analyse liefert tagesaktuelle Trading Signale und hilft bei der DAX Analyse. Der deutsche Leitindex eröffnet deutlich tiefer, kämpft sich aber wieder nach oben. Die Videoanalyse deckt die wichtigsten Märkte ab, darunter DAX, Dow Jones, Rohstoffe, Bitcoin und mehr.

Weiterlesen »

DAX Analyse: Der Markt wird sensibelMarktübersicht von Christian Schlegel über: DAX. Lesen Sie Christian Schlegel's Marktübersicht auf Investing.com.

Weiterlesen »

EUREX/DAX-Future kommt im Verlauf vom Hoch zurückDJ EUREX/DAX-Future kommt im Verlauf vom Hoch zurück DOW JONES--Der DAX-Future notiert am Mittwoch im Verlauf knapp im Plus, kommt allerdings von seinem Hoch bereits deutlicher wieder zurück. Der

Weiterlesen »

Dax startet im Minus - Verunsicherung bleibt hochFrankfurt/Main - Der Dax ist am Dienstag mit Verlusten in den Handelstag gestartet. Gegen 9:40 Uhr wurde der Leitindex mit rund 21.340 Punkten berechnet, 0,4 Prozent unter dem Schlussniveau vom Vortag.Entgegen

Weiterlesen »

DAX: Importzölle Trumps bringen den DAX zum Wochenbeginn unter Druck| Tägliche Prognose vom 03.02.2025Unsere Tageseinschätzung zum DAX Der DAX ist Freitagmorgen bei 21.738 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Der Index konnte sich vorbörslich aufwärtsschieben, gab die Gewinne aber mit Aufnahme

Weiterlesen »