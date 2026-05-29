DAX im Aufwärtstrend: Chancen und Risiken nach technischer Gegenreaktion

Der DAX präsentiert sich weiterhin im Aufwärtstrend, nach einer technischen Gegenreaktion am 28. Mai. Wichtige Unterstützungen und Widerstände werden analysiert.

Der DAX zeigt sich im langfristigen Aufwärtstrend , der seit dem 23. März auch auf kurzfristiger Zeitebene durch steigende Hochs und Tiefs bestätigt wird. Nachdem der Index am 25.

Mai ein Verlaufshoch im überkauften Bereich über dem oberen Bollinger-Band erreicht hatte, setzte eine technische Gegenreaktion ein, um die überkaufte Situation abzubauen. Dabei wurde ein Verkaufssignal im Slow Stochastik Oszillator ausgelöst. Am 28. Mai startete der DAX mit einem Gap-Down, konnte jedoch eine Doji-ähnliche Tageskerze ausbilden, die auf eine Stabilisierung hindeutet.

In Kombination mit den intakten Kaufsignalen der gleitenden Durchschnitte der letzten 20, 50 und 200 Tage (GD20, GD50, GD200) sowie der Nähe zum Allzeithoch wird aktuell ein Trendfortsetzungsszenario bevorzugt. Die erste Hürde liegt am Allzeithoch vom 13. Januar bei 25.510 Punkten. Ein Ausbruch darüber würde ein prozyklisches Kaufsignal auslösen und könnte den Index zur psychologischen Marke von 26.000 Punkten führen.

Wichtige Impulse werden von den heutigen Arbeitsmarktdaten sowie den Verbraucherpreisindizes aus Deutschland erwartet. Vorbörslich wird der DAX mit einem Plus von 0,3 Prozent taxiert. Das Long-Szenario würde hinfällig, falls der Index nachhaltig unter die Unterstützung bei 24.282 Punkten fällt. Ausgehend vom Tief am 18.

Mai konnte der DAX bis zum Hoch am 25. Mai um rund 1.670 Punkte zulegen und dabei vom unteren bis zum oberen Bollinger-Band steigen. Die anschließende Gegenreaktion führte zu einem Gap-Down am 28. Mai, doch die Doji-Kerze am Ende des Tages könnte auf ein höheres Verlaufstief im Aufwärtstrend hindeuten.

Sollte sich dies bestätigen, wäre eine neue Aufwärtswelle in Richtung des Allzeithochs wahrscheinlich. Statistisch betrachtet ist in den nächsten zehn Handelstagen nach einem Gap Up mit einer Wahrscheinlichkeit von 58 Prozent (seit 2000) mit einem Kursanstieg von zwei Prozent zu rechnen. Der erste Widerstand liegt am Allzeithoch bei 25.510 Punkten, gefolgt von der 26.000er-Marke. Als Anlagemöglichkeit bietet sich beispielsweise ein Endlos Turbo Long der DZ BANK mit einem Basispreis von 20.419,06 Punkten und einem Hebel von rund 5,37 an.

Das Long-Szenario wäre ungültig, falls der DAX nachhaltig unter 24.282 Punkte fällt. Die Produktrisiken sind zu beachten. Am 25. Mai bildete der DAX ein lokales Maximum bei 25.445 Punkten im überkauften Bereich.

Die Aufwärtsdynamik ließ nach, und eine technische Gegenreaktion setzte ein. Der Gap-Down am 28. Mai konnte die Schwäche nicht vollständig beseitigen, sodass der Slow Stochastik nun ein Verkaufssignal anzeigt. Sollte der Kurs weiter fallen, könnte ein Durchbruch unter den GD20 ein zusätzliches Verkaufssignal auslösen.

Statistisch ist in den nächsten zehn Tagen nach einem Gap Up mit 43 Prozent Wahrscheinlichkeit ein Rückgang von zwei Prozent möglich (seit 2000). Charttechnisch könnte der Index heute in Richtung des Tageshochs vom 22. Mai bei 24.953 Punkten fallen, um eine offene Kurslücke zu schließen. Danach wäre eine Ausweitung der Abwärtsbewegung in Richtung des GD20 denkbar.

Dennoch überwiegen derzeit die bullischen Signale, sodass die Trendfortsetzung das Hauptszenario bleibt





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