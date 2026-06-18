DAX im Aufwärtstrend: Chartanalyse und Handelsszenarien

Der DAX zeigt sich charttechnisch intakt, mit einem Aufwärtstrend und wichtigen Unterstützungen bei 24.038 Punkten. Ein Long-Szenario bleibt gültig, solange der Index über dieser Marke bleibt. Risiken durch Turbo-Zertifikate werden betont.

Der DAX , der deutsche Leitindex, zeigt sich charttechnisch in einem intakten Aufwärtstrend, sowohl auf langfristiger als auch auf kurzfristiger Sicht. Nach einem lokalen Minimum am 10.

Juni bei 24.038 Punkten konnte der Index eine neue Aufwärtswelle starten, die ihn bis zum 16. Juni auf ein Verlaufshoch bei 25.114 Punkten führte. Diese Bewegung wurde durch die Kaufsignale der gleitenden Durchschnitte (GD 20, GD 50, GD 200) sowie des Slow-Stochastik-Oszillators gestützt.

Allerdings setzte nach dem Hoch eine technische Gegenreaktion ein, die den Index wieder an den GD 20 zurückführte. Anleger sollten die Risiken von Turbo-Zertifikaten beachten, da siebzig Prozent der Kleinanleger Verluste erleiden. Diese Produkte sind hochspekulativ und nicht für langfristige Anlagen geeignet. Für das Aufwärtsszenario bleibt die Unterstützung bei 24.038 Punkten (Unterstützung 2) entscheidend.

Solange der DAX über dieser Marke notiert, ist die Basis für eine Trendfortsetzung gegeben. Ein Anstieg über das Tageshoch vom 16. Juni bei 25.114 Punkten (Widerstand 1) könnte weitere Käufe auslösen und den Index in Richtung des Allzeithochs bei 25.510 Punkten (Widerstand 2) treiben. Ein Ausbruch auf neue Höchststände würde ein prozyklisches Kaufsignal generieren und das bullische Momentum verstärken.

Vorbörslich wird der DAX mit einem leichten Minus von 0,3 Prozent taxiert, was auf eine kurze Verschnaufpause hindeutet. Impulse könnten von US-Wirtschaftsdaten ausgehen. Sollte der DAX jedoch nachhaltig unter die Unterstützung bei 24.038 Punkten fallen, würde das Long-Szenario verletzt. Dann könnte ein Verkaufssignal entstehen, das den Index bis zur Unterstützung bei 24.330 Punkten (Unterstützung 1) oder darunter führt.

Ein solcher Rückgang würde auch eine offene Kurslücke vom 11. Juni schließen. Die Wahrscheinlichkeit für eine Korrektur nach einem Gap-Up liegt historisch bei 48 Prozent. Anleger sollten derivative Produkte wie den Endlos Turbo Long der DZ BANK mit einem Basispreis von 20.472,58 Punkten und einem Hebel von 5,71 prüfen, aber die hohen Verlustrisiken bedenken.

Die Slow Stochastik könnte bei einem Unterschreiten des GD 20 ebenfalls ein Verkaufssignal liefern, was die Abwärtsdynamik verstärken würde. Insgesamt bleibt die Marktlage spannend, mit klaren technischen Marken für beide Richtungen





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DAX Chartanalyse Turbo-Zertifikate Unterstützung Widerstand

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