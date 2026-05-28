DAX im Aufwärtstrend: Technische Analyse prognostiziert Weiteres Kursplus

Der DAX hat seit dem 18. Mai einen kräftigen Aufwärtstrend gezeigt, unterstützt durch Bollinger‑Bänder, gleitende Durchschnitte und Slow‑Stochastik. Experten erwarten weitere Kursgewinne bis zum Allzeithoch von 26.000 Punkten, warnen jedoch vor einem Ausbruch unter 24.282 Punkten.

Der DAX befindet sich nach wie vor in einem langfristigen Aufwärtstrend, der seit dem lokalen Tief am 18. Mai durch eine starke Eigen­dynamik unterstützt wird.

Innerhalb von nur sieben Handelstagen legte der Index von 23.775 Punkten auf ein neues Verlaufshoch von 25.445 Punkten zu, was einem Plus von rund 1.670 Punkten entspricht. Dieser Sprung führte den Kurs vom unteren bis zum oberen Bollinger‑Band, während gleichzeitig die Bänder selbst weiter auseinander gingen - ein Zeichen für zunehmende Volatilität und zugleich die Möglichkeit, dass das Allzeithoch vom 13. Januar bei 25.510 Punkten als nächste Widerstandsmarke erreicht werden könnte.

Die gleitenden Durchschnitte der letzten 20, 50 und 200 Börsentage (GD 20, GD 50, GD 200) liegen derzeit alle über dem Kurs und senden klare Kauf‑Signale, die durch die überkauften Bereiche der Slow‑Stochastik weiter bestätigt werden. Anleger können daher in den kommenden Tagen mit weiteren Kursanstiegen rechnen, solange der DAX nicht unter die Unterstützung bei 24.282 Punkten fällt. Ein Ausbruch über die 25.510‑Punkte‑Marke würde ein prozyklisches Kaufsignal erzeugen und den Weg zur psychologischen Barriere von 26.000 Punkten ebnen





/ 🏆 87. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

DAX Technische Analyse Bollinger-Bänder Gleitende Durchschnitte Kursprognose

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Dax aktuell: Dax dreht leicht ins Minus – Exporterwartungen sacken abNach neuen US-Angriffen auf iranische Ziele in der Nacht trüben sich die Hoffnungen auf ein baldiges Ende des Konflikts ein. Trotzdem erobert der Leitindex eine wichtige Marke zurück.

Read more »

DAX Analyse: Neue Allzeithochs in Sicht?Der DAX steht knapp 200 Punkte vor seinen Allzeithochs und schaffte eine Rally von rund 500 Punkten. Die Analyse prüft, ob der DAX neue Höchststände erreichen kann, während S&P500, Nasdaq und DOW Jones bereits auf Rekordniveau sind.

Read more »

DAX-Analyse: Bullen visieren neue Höchststände anDer DAX zeigt sich in einem stabilen Aufwärtstrend und strebt nach einer Konsolidierung das Allzeithoch bei 25.510 Punkten an. Technische Indikatoren unterstützen die Fortsetzung der Rally, während eine mögliche Gegenreaktion nicht ausgeschlossen wird.

Read more »

DAX-Analyse für Donnerstag, den 28. Mai 2026Der DAX befindet sich in einem langfristigen Aufwärtstrend und hat in den letzten Tagen eine starke Kursbewegung erlebt. Wir erwarten in den kommenden Tagen weitere Kursanstiege. Das erste Hindernis sehen wir in diesem Szenario am Allzeithoch vom 13. Januar bei 25.510 Punkten.

Read more »