DAX in Amerika-Style: KI, SAP und Inflationszahlen treiben den Markt

Der DAX ähnelt zunehmend US-Markten, getrieben von KI-Innovationen und Unternehmen wie SAP. Die Anleger sind optimistisch und kaufen trotz kurzfristiger Volatilität bei jedem Rückgang. Neue Pläne für einen parallel zum aktuellen DAX erstellten Index, der die Kappungsgrenze für SAP aufhebt, befeuern die Stimmung. Die jüngsten US-Inflationssätze werfen jedoch Fragen nach den Zinsentwicklung der Fed für das Jahr 2025 auf.

Derzeit ähneln die Verhältnisse im DAX fast amerikanischen Zuständen: Künstliche Intelligenz treibt den Index nach oben, da Unternehmen bewiesen haben, dass sie gewinn- und wachstumsfördernd eingesetzt werden können. Anleger sind bereit, für jeden Euro Gewinn, den diese Unternehmen erzielen, einen höheren Bewertungsaufschlag zu bezahlen. Die Pläne der Deutschen Börse tragen ebenfalls zu diesem Effekt bei.

Die Idee, parallel zum aktuellen DAX einen neuen Index einzuführen, der die bisherige Kappungsgrenze für SAP aufhebt, beflügelt die Fantasie der Anleger. Ein solcher Index könnte ähnlich funktionieren wie die US-Indizes, in denen einzelne, erfolgreiche Unternehmen - auch dank des profitablen Einsatzes von Künstlicher Intelligenz - in relativ kurzer Zeit auf enorme Marktbewertungen anwachsen konnten. Dass SAP das erste börsengelistete Unternehmen in Deutschland mit einer Marktkapitalisierung von einer halben Billion Euro wird, ist nicht unwahrscheinlich. Heute findet die „Business Unleashed“-Konferenz statt, auf der SAP mehr zu seinen erst vor kurzem vorgestellten KI-Innovationen bekannt geben wird. Dies könnte der Aktie weiteren Schwung verleihen. Gestern veröffentlichte Inflationssatz aus den USA zeigte keine Fortsetzung des Rückgangs der Kerninflation, wie er im Vormonat gemeldet wurde. Viele vermuten, dass dies erst der Anfang ist und Zölle die Preise weiter in die Höhe treiben könnten. Angesichts der aktuellen Inflationszahlen ist fraglich, ob die Fed ihre für 2025 geplanten zwei Zinssenkungen tatsächlich umsetzen kann. Der Markt rechnet derzeit lediglich mit einem Schritt. Die Daten von gestern haben dazu geführt, dass dieser Schritt erst einen Monat später als bisher erwartet wird. Zwar bleibt kurzfristige Volatilität ein dominierendes Thema, doch für die langfristige Marktrichtung zählt vor allem, dass der Trend der Inflation weiter als rückläufig eingeschätzt wird. Anleger kaufen jeden Rücksetzer und das hat dazu geführt, dass es nur kurz gedauert hat, bis sich die Turbulenzen wieder gelegt haben. Anleger sehen vor allem die Chancen und übersehen die Risiken - ein typisches Verhalten für einen intakten, starken Bullenmarkt. Charts zu den heutigen Themen am Finanzmarkt, weitere Videos und Marktkommentare von Jochen Stanzl finden Sie im Laufe des Tages auf cmcmarkets.com. Sie wollen sofort benachrichtigt werden, wenn etwas an der Börse passiert? Eröffnen Sie ein Demo-Konto und aktivieren Sie die Push-Benachrichtigungen! CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 73% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge in der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: www.cmcmarkets.com. Disclaimer: Die Inhalte dieses Artikels (nachfolgend: 'Inhalte') sind Bestandteil der Marketing-Kommunikation von CMC Markets Germany GmbH (nachfolgend: 'CMC Markets') und dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Es sollte nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Das Informationsmaterial ist niemals dahingehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Informationen nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die Informationen wurden nicht in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Anforderungen zur Förderung der Unabhängigkeit der Finanzanalyse erstellt und gelten daher als Werbemitteilung. Obwohl CMC Markets nicht ausdrücklich daran gehindert ist, vor der Bereitstellung der Informationen zu handeln, versucht CMC Markets nicht, vor der Verbreitung der Informationen einen Vorteil daraus zu ziehen. © 2025 CMC Market





FN_Nachrichten / 🏆 88. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Künstliche Intelligenz DAX SAP Inflation US-Markt Zinssätze Fed

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Ausblick auf wackeligen Beinen: SAP: Ist die Cash-Cow vom DAX nun ausgemolken?© Foto: Uwe Anspach/dpaSAP hat mit den Ergebnissen für das vierte Quartal die Erwartungen übertroffen. Doch nicht alle Analysten feiern die Aktie.SAP verzeichnete ein starkes Wachstum im Cloud-Segment

Weiterlesen »

Deutsche Börse entwickelt Dax ohne KappungsgrenzeDie Deutsche Börse reagiert auf den massiven Kursanstieg der SAP-Aktie und entwickelt einen neuen Dax ohne Kappungsgrenze. Der Dax 2.0 soll im ersten Quartal 2025 veröffentlicht werden. Die Börse will SAP unbedingt im Dax halten, nachdem Linde 2023 den Dax aufgrund der Kappungsgrenze verlassen hatte.

Weiterlesen »

Die Zukunft der Rente und weitere NachrichtenDer Artikel behandelt verschiedene Themen wie die Zukunft der Rente in Deutschland, die steigenden Polizeikosten für Fußballvereine, die politische Unterstützung für Donald Trump durch die Village People, die Hoffnung auf ein Waffenruhe-Abkommen zwischen Israel und der Hamas, die militärische Unterstützung Deutschlands für die Ukraine, die Sicherheitsbedenken in der Ostsee, die Ermittlungen gegen die AfD Karlsruhe wegen Volksverhetzung, die mögliche Übernahme von TikTok durch Elon Musk, die Entdeckung einer neuen Riesenasselart, die Teilnahme an der Bundestagswahl und die neue Einschätzung zum Fall Trump durch den Sonderermittler.

Weiterlesen »

SAP: KI-Pionier und DAX-DominantDer Software-Gigant SAP hat sich unter der Führung von CEO Christian Klein zu einem führenden Cloud-Dienstleister und KI-Pionier entwickelt. Das Unternehmen hat ein beeindruckendes Wachstum erzielt und ist das teuerste an der Börse notierte deutsche Unternehmen. Doch der Erfolg bringt auch Herausforderungen, insbesondere im Hinblick auf die regulatorische Kappungsgrenze im DAX.

Weiterlesen »

DAX 2.0: Deutsche Börse will neue Index-Variante ohne Kappungsgrenze für SAP-AktieDie Deutsche Börse will einen zweiten DAX einführen. Was die Gründe dafür sind und wieso Anleger davon profitieren dürften.

Weiterlesen »

SAP sprengt DAX: Neuer Index ohne Kappungsgrenze geplantDeutsche Börse plant einen zweiten DAX ohne Kappungsgrenze aufgrund der Übergewichtung der SAP-Aktie, um Anlegern mehr Möglichkeiten zu bieten.

Weiterlesen »