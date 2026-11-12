Dax knackt Historische Marke: 27.000 Punkte als Neuer Rekord

Der Dax erreicht erstmals 27.000 Punkte. Starke Quartalszahlen von Siemens und gesunkene Ölpreise treiben den Index zu einem neuen Allzeithoch.

Der deutsche Leitindex Dax hat am Donnerstag einen historischen Meilenstein erreicht und die psychologisch wichtige Marke von 27.000 Punkten zum ersten Mal in seiner Geschichte überschritten. Am Vormittag kletterte der wichtigste deutsche Aktienindex um bis zu 1,3 Prozent und notierte bei einem neuen Allzeithoch von 27.001,67 Punkten. Dieser starke Anstieg stellt einen Rekordwert dar, der noch nie zuvor verzeichnet wurde.

Dax Steigerung und Unternehmensgewinne

Die beeindruckende Performance zeigt sich besonders im Vergleich zur vorangegangenen Woche. Innerhalb von nur sieben Tagen hat der Dax mehr als 1300 Punkte hinzugewonnen. Für diese explosive Korrektur im positiven Sinne sind vor allem die überaus starken Geschäftszahlen deutscher Großkonzerne sowie die zuletzt gesunkenen Ölpreise verantwortlich. Diese Faktoren haben die Anlegerstimmung massiv verbessert und Kapitalströme in den deutschen Markt gelenkt.

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Insbesondere der Industriekonzern Siemens sorgt für große Begeisterung an den Finanzmärkten. Das Unternehmen meldete ein Rekordjahr und hat seine Ziele für die Zukunft nach oben geschraubt. In Folge dieser guten Nachrichten legte die Siemens-Aktie zeitweise um 5,2 Prozent zu. Auch andere Branchenführer profitieren von der optimistischen Stimmung. So steigt die Aktie des Pharmakonzerns Merck nach einem Rekordergebnis in den ersten neun Monaten um rund 2,6 Prozent.

Merck Prognose und Munich Re Ergebnisse

Der Pharmakonzern Merck ist in dieser Wachstumsphase besonders aktiv. Das Unternehmen hob bereits zum dritten Mal in diesem Jahr seine Prognose an und signalisiert Optimismus für das Gesamtjahr. Parallel dazu fielen beim Rückversicherer Munich Re die Kosten für Großschäden geringer aus als erwartet. Diese unerwartet günstige Entwicklung lässt die Aktie um 1,8 Prozent steigen und unterstreicht die Stabilität des deutschen Finanzsektors.

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Schon zum Handelsstart am Donnerstagmorgen kletterte der Dax auf ein neues Rekordhoch. Neben den robusten Unternehmenszahlen profitiert die Börse erheblich von einer Erholung der Technologiewerte. Zuletzt hatten Sorgen um die hohen Bewertungen von KI-Unternehmen weltweit für Kursverluste gesorgt. Diese Bedenken haben sich nun gelegt und tragen zur allgemeinen Aufwärtstendenz bei.

Oelpreise und Geopolitische Erholung

Ein weiterer entscheidender Faktor ist die Entwicklung der Ölpreise. Seit Anfang November ist der Preis für die wichtige Nordsee-Ölsorte Brent laut Reuters um rund 21 Prozent gefallen. Anleger hoffen auf ein baldiges Ende des Iran-Krieges, der die Ölmärkte zuletzt stark belastet hatte. Diese geopolitischen Entspannungsszenarien geben Investoren zusätzliche Sicherheit und fördern die Risikobereitschaft.

Der Börsenexperte Timo Emden vom Broker Captrader kommentiert die aktuelle Lage eindeutig. Er bezeichnet die Situation als klares Anzeichen dafür, dass das Gipfelfieber die Anleger wieder gepackt hat. Trotz schwächelnder deutscher Wirtschaft zeigt der Dax eine Dynamik, die durch die internationale Ausrichtung der 40 Konzerne ermöglicht wird. Viele verdienen ihren Umsatz im Ausland und sind daher weniger von der heimischen Konjunktur abhängig.