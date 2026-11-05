Dax knackt Rekorde nach US-Midterms und sinkenden Ölpreisen

Der Dax erreicht ein neues Allzeithoch von 26.626 Punkten, getrieben durch den demokratischen Sieg in den US-Wahlen und fallende Ölpreise.

Der deutsche Leitindex Dax hat am Donnerstag, dem 5. November 2026, eine historische Marke überschritten und kletterte zeitweise auf 26.626 Punkte. Damit wurde der bisherige Höchststand von 26.618,74 Punkten aus Ende August 2026 übertroffen. Diese deutliche Kurssteigerung ist maßgeblich auf die Ergebnisse der US-Zwischenwahlen zurückzuführen, die für eine massive Erleichterung an den globalen Finanzmärkten sorgte.

Politische Wende treibt Börsenkurse nach oben

Der klare Sieg der Demokraten bei den sogenannten Midterms hat das Anlegervertrauen weltweit gestärkt. Bereits am Vortag, am Mittwoch, legten die Kurse an der Wall Street deutlich zu, wobei der Dow Jones rund drei Prozent an Wert gewann. Die Marktteilnehmer hoffen nun darauf, dass die veränderten politischen Machtverhältnisse in Washington zu einer Entspannung der geopolitischen Lage beitragen.

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Insbesondere die Aussicht auf ein Ende des Konflikts zwischen den USA und dem Iran sorgt für Zuversicht. Da dieser Konflikt zu erheblichen Unsicherheiten im Energiemarkt geführt hatte, wirkt die politische Entspannung nun direkt auf die Rohstoffpreise. Die Hoffnung auf stabilere Verhältnisse in Nahost ist somit ein zentraler Treiber für den aktuellen Kursboom am deutschen Aktienmarkt.

Sinkende Ölpreise dämpfen Inflationsgefühle

Die Auswirkungen der politischen Entspannung zeigen sich unmittelbar beim Ölpreis, der deutlich gesunken ist. Für die deutsche Industrie bedeutet dies konkrete finanzielle Entlastungen, da niedrigere Ölpreise die Energie- und Transportkosten drücken. Gleichzeitig lässt der Preindruck nach, was die langjährigen Sorgen vor einer weiteren steigenden Inflation merklich dämpft.

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Andreas Lipkow, Marktanalyst bei CMC Markets, bestätigt diese positive Entwicklung. Er erklärt, dass die Risikobereitschaft der Anleger deutlich gestiegen ist. Dies spiegelt sich in der aggressiveren Handelsaktivität wider, da Investoren nun optimistischer in die Zukunft blicken und weniger Schutzsuche an den Tag legen als noch vor wenigen Wochen.

Industrie zeigt erste Erholungszeichen

Neben den globalen politischen Faktoren kommen auch aus Deutschland positive Signale. Die Industrie sammelte im September wieder mehr Aufträge ein, was auf eine leichte Belebung der konjunkturellen Lage hindeutet. Diese Daten unterstreichen die Hoffnung der Märkte, dass die negativen Trends der letzten Monate umgekehrt werden können und das Wachstum langsam zurückkehrt.

Dax-Paradoxon: Rekordhoch trotz schwacher Wirtschaft

Derzeit herrscht eine scheinbare Diskrepanz zwischen der Börsenperformance und der realen Wirtschaftslage. Während der Dax sein bisheriges Rekordhoch erzielt, müssen Tausende Beschäftigte in Deutschland weiterhin um ihre Arbeitsplätze bangen. Meldungen über Jobabbau, Firmenpleiten und Werksschließungen prägen nach wie vor die nationalen Wirtschaftsberichterstattungen.

Der Grund für dieses Phänomen liegt in der Struktur des Dax-Index. Die 40 im Dax gelisteten Konzerne erwirtschaften einen großen Teil ihres Gewinns im Ausland. Selbst wenn Fabriken in Deutschland schließen oder Aufträge ausbleiben, können diese Unternehmen auf anderen, stärker wachsenden Märkten erfolgreich sein. Der Index spiegelt also nicht zwangsläufig die gesamte deutsche Wirtschaftsleistung wider.

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Zukunftsoptimismus als Treiber der Bewertung

An der Börse zählt vor allem die Erwartung der Zukunft. Die Anleger setzen aktuell darauf, dass die sinkenden Energiepreise und eine verbesserte Konjunktur den Unternehmen in den kommenden Quartalen höhere Gewinne bescheren werden. Diese Prognosen bilden die Grundlage für die derzeitigen Bewertungen und rechtfertigen das starke Kursniveau.

Ob diese Hoffnungen in die tatsächliche Gewinnrealisierung münden, bleibt jedoch offen. Ein Börsenrekord bedeutet noch lange nicht, dass die deutsche Industriekrise endgültig überwunden ist. Die aktuelle Marktsituation ist daher als vorläufiger Höhepunkt zu werten, der stark von externen politischen Faktoren und zukunftsorientierten Prognosen angetrieben wird, während die fundamentale wirtschaftliche Lage weiter im Wandel begriffen ist.