DAX Konsolidierung als Sprungbrett: Trendfortsetzung bis 26.000 Punkte möglich

Der DAX befindet sich nach einer technischen Gegenreaktion in einer Kaufpause, die bei einem Ausbruch über 25.510 Punkte weitere Gewinne bis 26.000 ermöglichen könnte. Wichtige Unterstützungen und anstehende Konjunkturdaten im Blick.

Der Deutsche Aktienindex DAX zeigt sich am Freitag, den 29. Mai 2026 in einer Konsolidierungsphase, die als Basis für eine mögliche Trendfortsetzung dienen könnte. Nach einem starken Anstieg bis auf ein Verlaufshoch bei 25.445 Punkten am 25.

Mai, das im überkauften Bereich über dem oberen Bollinger-Band lag, setzte eine technische Gegenreaktion ein. Diese Reaktion wurde durch ein Verkaufssignal in der Slow Stochastik ausgelöst und führte zu einem Gap-Down am 28. Mai. Trotz dieses Rücksetzers konnte sich eine doji-ähnliche Tageskerze ausbilden, was auf eine gewisse Kursstabilisierung hindeutet.

Die gleitenden Durchschnitte der letzten 20, 50 und 200 Börsentage (GD 20, GD 50, GD 200) stehen weiterhin auf Kaufsignalen und unterstützen den intakten Aufwärtstrend, der seit dem 23. März besteht und durch steigende Verlaufshochs und -tiefs bestätigt wird. Das Allzeithoch vom 13. Januar bei 25.510 Punkten stellt die erste wichtige Hürde dar.

Ein Ausbruch darüber würde ein prozyklisches Kaufsignal generieren und weitere Kurssteigerungen bis zur psychologischen Marke von 26.000 Punkten ermöglichen. Als Unterstützungsbereiche fungieren das Tief vom 18. Mai bei etwa 24.282 Punkten (Unterstützung 2) und das Tageshoch vom 22. Mai bei 24.953 Punkten (Unterstützung 1).

Heute stehen insbesondere die deutschen Arbeitsmarktdaten sowie die Verbraucherpreisindizes im Fokus, die zusätzliche Impulse liefern könnten. Vorbörslich wird der DAX mit einem leichten Plus von 0,3 % taxiert. Ein längerfristiges Long-Szenario wäre nur bei einem nachhaltigen Fall unter 24.282 Punkten obsolet. Statistisch betrachtet folgt nach einem "Gap Up" mit einer Wahrscheinlichkeit von 58 % (seit 2000) innerhalb von 10 Handelstagen eine Rally von 2 %, während das Gegenszenario mit einer Wahrscheinlichkeit von 43 % einen Rückgang von 2 % sieht.

Derzeit überwiegen jedoch die bullishen Faktoren wie die Doji-ähnliche Kerze und die positiven Signale der gleitenden Durchschnitte, sodass ein erneuter Anlauf auf das Allzeithoch wahrscheinlicher erscheint. Anleger können über derivative Produkte wie den ENDLOS TURBO LONG der DZ BANK (WKN: DY33HX) mit einem Hebel von 5,37 partizipieren, müssen dabei aber die Produktrisiken beachten





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