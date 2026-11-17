Nach dem Rekordhoch von 27.001,67 Punkten folgt eine klare Korrektur am DAX. Charttechnische Modelle deuten auf ein neues Kursziel um 26.267 Punkte hin.

Der deutsche Leitindex DAX hat nach einem vorübergehenden historischen Höchststand von 27.001,67 Punkten eine deutliche Korrektur eingeleitet. Der kurze Ausbruch über die psychologisch wichtige Marke von 27.000 Punkten führte nicht zu nachhaltigen Anschlusskäufen, sondern löste unmittelbar eine Schwächephase aus. Diese Entwicklung wurde durch die beginnende Schwäche an den amerikanischen Aktienmärkten zusätzlich beschleunigt.

DAX unterbricht Abwärtstrend und Marktstruktur

Während der DAX zuvor neue Rekorde markierte, befand sich der US-amerikanische Index Nasdaq bereits seit mehreren Wochen in einer ausgeprägten Korrektur. Die zwischenzeitliche Erholung nach den US-Zwischenwahlen konnte an dieser Entwicklung wenig ändern. Mit dem Rückgang des DAX unter wichtige kurzfristige Unterstützungen hat sich die Marktstruktur fundamental verändert. Aufeinanderfolgende tiefere Hochpunkte und neue Tagestiefs sprechen für einen kurzfristig intakten Abwärtstrend.

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Für Daytrader bedeutet dies, dass aktuelle Erholungen zunächst als bloße Gegenbewegungen innerhalb dieses bestehenden Trends eingeordnet werden müssen. Die vorherige Dynamik nach oben ist gebrochen, und die Fokuslage hat sich von aufstrebenden Kurszielen hin zur Identifizierung von Support-Zonen verschoben.

Technische Analyse: Xetra-Gaps und Kursziele

Ein zentraler Bestandteil der aktuellen technischen Analyse ist die Betrachtung der Kurslücken im Xetra-Handel, der zwischen 9.00 und 17.30 Uhr stattfindet. Solche Gaps entstehen, wenn der Markt deutlich oberhalb oder unterhalb des vorherigen Schlusskurses eröffnet. Besonders nach starken Kursbewegungen können diese Bereiche wichtige Orientierungsmarken für kurzfristig agierende Marktteilnehmer darstellen.

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Nach dem Rekordhoch bei 27.000 Punkten begann der DAX zunächst, eine zuvor entstandene Aufwärtskurslücke zu schließen. Der anschließende Handelstag war von einer Seitwärtsbewegung geprägt, bevor sich die Handelsspanne schließlich auf der Unterseite auflöste. Der Schlusskurs außerhalb dieser Konsolidierungszone lieferte ein weiteres Signal für die Fortsetzung der Abwärtsbewegung. Aus der Höhe der vorherigen Handelsspanne ließ sich ein rechnerisches Kursziel im Bereich von 26.460 bis 26.470 Punkten ableiten, das anschließend unterschritten wurde.

Mit dem schwachen Handelsstart entstand zugleich eine neue Abwärtskurslücke. Damit verlagerte sich der charttechnische Fokus auf ältere, noch nicht vollständig geschlossene Gaps unterhalb des aktuellen Kursniveaus. Besondere Aufmerksamkeit erhält eine noch offene Kurslücke mit einer relevanten Xetra-Schlusskursmarke bei 26.267,90 Punkten. Im Livetrading wird dieser Bereich als mögliches technisches Ziel der laufenden Abwärtsbewegung identifiziert.

Strategie und Handelsausführung im Detail

Obwohl die kurzfristige Richtung im DAX abwärtsgerichtet war, ergab sich am Vormittag eine interessante Long-Gelegenheit. Der Ansatz bestand nicht darin, einen vollständigen Trendwechsel vorherzusagen, sondern eine begrenzte technische Erholung innerhalb des bestehenden Abwärtstrends zu handeln. Bereits vor der Xetra-Eröffnung zeigte sich eine abwärtsgerichtete Trendlinie, die den Kursanstieg zunächst begrenzte. Der DAX scheiterte nach Handelsbeginn im Bereich von 26.430 bis 26.440 Punkten und markierte anschließend neue Tagestiefs.

Erst nach einer Stabilisierung um 26.350 bis 26.360 Punkte verbesserte sich die Ausgangslage für einen möglichen Long-Trade. Im Fünf-Minuten-Chart bildeten sich kleinere Kerzenkörper und eine Kerze mit ausgeprägter unterer Lunte. Diese Entwicklung deutete darauf hin, dass der Verkaufsdruck kurzfristig nachlassen könnte. Das erste Ziel einer Gegenbewegung lag im Bereich von 26.400 Punkten. Darüber eröffnete sich die Möglichkeit, erneut die fallende Trendlinie um 26.420 Punkte anzulaufen.

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Die konkrete Umsetzung erfolgte im DAX-Future. Der Einstieg wurde um 9:10 Uhr und 37 Sekunden bei 26.437 Punkten ausgeführt. Der Ausstieg erfolgte per Limit bei 26.485 Punkten. Damit erzielte die Position einen Kursgewinn von 48 Punkten. In der ergänzenden Betrachtung des CFD-Charts werden außerdem Teilgewinnmitnahmen im Bereich von 26.407 Punkten und der abschließende Ausstieg bei rund 26.420 Punkten erläutert. Die unterschiedlichen Kursniveaus ergeben sich aus der Darstellung verschiedener Handelsinstrumente.

Entscheidend für die Handelsentscheidung war die Kombination aus einer kurzfristigen Bodenbildung, dem Kerzenbild und einem klar definierten Kursziel. Der Einstieg erfolgte bewusst nicht am absoluten Tagestief. Stattdessen wurde zunächst abgewartet, bis sich eine belastbarere Marktstruktur für die Gegenbewegung zeigte. Auch der Ausstieg erfolgte nicht am höchstmöglichen Kurs. Der Trade wurde entsprechend dem zuvor festgelegten Handelsplan abgeschlossen. Für bestehende Short-Positionen kann die Region um 26.267 Punkte deshalb als Orientierung für die Gewinnmitnahme oder das Nachziehen von Stopps dienen.