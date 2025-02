DAX Marktgeschehen: Aktuelle Widerstände und Supports

Dieser Artikel gibt Ihnen einen Überblick über die aktuellen Marktentwicklungen für den DAX, einschließlich wichtiger Widerstände und Supports. Es werden mögliche Kursentwicklungen und die damit verbundenen Risiken und Chancen erläutert. Der Artikel enthält auch wichtige Hinweise für Anleger zum Thema komplexer Finanzprodukte und zur Bedeutung der Informationsbeschaffung vor Anlageentscheidungen.

Nächste Widerstände befinden sich bei 44.422/44.467 Punkten und 44.593-44.641 Punkten. Ein Stundenschluss oberhalb der letztgenannten Zone würde weitere Kursavancen in Richtung zunächst 44.857 Punkte nahelegen. Ein signifikanter Anstieg über 44.967 Punkte und nachfolgend 45.

074 Punkte würde ein bullishes Anschlusssignal mit der Chance auf eine zeitnahe Fortsetzung des Aufwärtsgangs in Richtung 45.952-46.307 Punkte liefern. Nächster Support liegt bei 44.104/44.137 Punkten. Darunter wären die Bären im Vorteil mit Abwärtsrisiken in Richtung zunächst 43.779-43.880 Punkte und 43.653/43.700 Punkte. Sie sind im Begriff, ein komplexes Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Bitte beachten Sie, dass bestimmte Produkte nur für kurzfristige Anlagezeiträume geeignet sind. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers zu informieren, insbesondere um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.





