DAX nach starkem Abwärtsverlauf: Potenzielle Erholungswelle und neue Kaufsignale im Fokus

Der DAX hat zwischen 25. Mai und 10. Juni ein tiefes Gefälle erlebt und bildet nun potenzielle Kaufsignale durch den 200‑Tage‑Durchschnitt, den 50‑Tage‑Durchschnitt und die Slow‑Stochastik. Analysten erwarten nach einem Inside‑Day am 11. Juni mögliche Aufwärtsimpulse, unterstützt durch makroökonomische Daten. Das Long‑Szenario bleibt jedoch gefährdet, solange die 23 664‑Punkte‑Unterstützung nicht unterschritten wird.

Der DAX hat in den letzten Wochen eine deutliche Schwankungsphase durchlaufen, die sowohl technische Signale als auch makroökonomische Impulse in den Mittelpunkt der Marktbeobachtung rückt.

Vom 25. Mai bis zum 10. Juni fiel der Index von einem lokalen Höchststand von 25 445 Punkten auf ein lokales Tief von 24 038 Punkten, was einer ausgeprägten Abwärtsbewegung entspricht. In diesem Zeitraum bewegte sich der Kurs von dem oberen zum unteren Bollinger‑Band, sodass die Volatilität stark zunahm.

Am 11. Juni entstand ein Inside‑Day‑Muster, das als mögliche Grundlage für eine bevorstehende Erholungswelle interpretiert werden kann. Sofern sich dieses Szenario bestätigt, könnten in Kürze neue Kaufsignale ausgelöst werden. Derzeit weist nur der 200‑Tage‑gleitende Durchschnitt (GD 200) ein Kaufsignal aus, während der 50‑Tage‑Durchschnitt (GD 50) noch auf einen Schlusskurs‑Durchbruch warten muss.

Ein erfolgreicher Durchbruch über den GD 50 würde nicht nur das Momentum stärken, sondern auch die überverkaufte Slow‑Stochastik wieder in den positiven Bereich führen. Sobald die grüne Linie des Oszillators die rote Linie von unten nach oben kreuzt, entsteht ein eindeutiges Kaufsignal, das die nächste Aufwärtsphase unterstützen könnte. Im Detail sehen wir nach einer kurzen Konsolidierung die erste Widerstandsmarke beim 20‑Tage‑Durchschnitt (GD 20) bei 24 752 Punkten.

Ein nachhaltiger Kursanstieg über diesen Wert würde ein weiteres Kaufsignal generieren und den Weg für Anschlusskäufe bis zum Tagestief vom 2. Juni bei 25 058 Punkten ebnen. Das Erreichen dieser Marke würde zudem eine noch offene Kurslücke schließen und das Bild einer stabilen Aufwärtsbewegung vervollständigen. Für den heutigen Handelstag erwarten Marktteilnehmer zusätzliche Impulse durch den deutschen Verbraucherpreisindex und die neuesten Konjunkturdaten der University of Michigan aus den USA.

Vorbörslich wird der DAX bereits mit einem Plus von 1,7 % gehandelt, was die positive Grundstimmung bestätigt. Das Long‑Szenario verliert jedoch an Gültigkeit, sobald der Index nachhaltig unter die Unterstützungsmarke von 23 664 Punkten fällt. In diesem Fall könnten Verkaufssignale dominieren und die Kursentwicklung nach unten drücken. Ein alternatives Szenario berücksichtigt die technische Gegenreaktion, die der DAX nach dem überkauften Zustand am 25.

Mai eingeleitet hat. Die Stabilisierung im Bereich des unteren Bollinger‑Bands am 10. Juni lässt hoffen, dass der Inside‑Day vom 11. Juni die Basis für eine neue Aufwärtswelle bildet.

Die Slow‑Stochastik befindet sich aktuell im stark überverkauften Bereich (unter 10 Punkten), sodass ein bevorstehender Kreuzungsimpuls ein starkes Kaufsignal liefern könnte. Statistisch zeigen sich in den ersten zehn Handelstagen nach einem Gap‑Down mit einer Wahrscheinlichkeit von 78 % seit dem 02.01.2000 positive Rally‑Effekte von circa 2 %. Sollte der GD 20 nachhaltig überschritten werden, könnte ein sekundäres Kaufsignal bis zum Tagestief vom 2. Juni bei 25 058 Punkten weitere Kursgewinne auslösen und die offene Kurslücke schließen.

Für spekulative Anleger stehen derivative Produkte wie der Endlos‑Turbo‑Long mit Basiswert DAX (WKN DY33HX) zur Verfügung, der am 12. Juni um 07:00 Uhr einen Hebel von etwa 5,91 aufweist. Auch hier gilt: Das Long‑Szenario ist hinfällig, wenn der Index unter die Unterstützung von 23 664 Punkten fällt. Anleger sollten die im Dokument ausgewiesenen Produktrisiken sorgfältig prüfen, bevor sie Positionen eingehen





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