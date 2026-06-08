DAX nach starkem Aufwärtstrend: Chancen und Risiken im Fokus

Der DAX hat seit März ein Aufwärtsmuster gezeigt, das nun durch technische Gegenreaktionen und Verkaufssignale belastet wird. Analysten sehen nach einer kurzen Konsolidierung Potenzial für weitere Kursgewinne, warnen jedoch vor Risiken bei Unterschreitung wichtiger Unterstützungsniveaus.

Der DAX hat seit dem 23. März einen deutlichen Aufwärtstrend entwickelt, der von steigenden Hochs und Tiefs im Chart begleitet wird. Nach einem mehrmonatigen Tief am 23.

März setzte der Index bis zum 25. Mai ein kräftiges Kursplus in Bewegung, das das obere Bollinger‑Band erreichte. Das Überschreiten dieses Niveaus löste jedoch eine technische Gegenreaktion aus, die von einer überkauften Situation und einem Verkaufssignal in der Slow‑Stochastik verstärkt wurde. Trotz dieser Belastungen zeigen die gleitenden Durchschnitte der letzten 20, 50 und 200 Handelstage weiterhin Kaufimpulse, was die Möglichkeit einer kurzfristigen Konsolidierung eröffnet, bevor der Aufwärtstrend fortgesetzt werden könnte.

Die Analysten gehen davon aus, dass eine geschlossene Kurslücke am 2. Juni bei 25 058 Punkten die erste Hürde darstellt, gefolgt von einem weiteren Widerstand bei 25 510 Punkten, dem Allzeithoch vom 13. Januar. Ein Durchbruch über diese Marken würde ein weiteres prozyklisches Kaufsignal erzeugen und den Index weiter nach oben treiben.

Vorbörslich hat der DAX jedoch einen Rückgang von 1,4 Prozent verzeichnet, was das Long‑Szenario gefährdet, wenn die Unterstützung bei 24 282 Punkten unterschritten wird. Im langfristigen Blick bleibt der Index jedoch im Aufwärtstrend und könnte nach einer kurzen Konsolidierungsphase erneut anziehen. Statistisch zeigen historische Daten, dass nach einem Gap‑Down in den nächsten zehn Handelstagen mit einer Wahrscheinlichkeit von 78 Prozent eine Rally von etwa zwei Prozent zu erwarten ist. Diese Zahlen beruhen auf einer Analyse seit dem 2.

Januar 2000. Sollte der Index jedoch nachhaltig unter den 20‑Tage‑Durchschnitt fallen, könnte ein weiteres Verkaufssignal ausgelöst werden und die Abwärtsbewegung verstärken. In diesem Fall wäre mit einem Kursrückgang von bis zu zwei Prozent in den nächsten zehn Tagen zu rechnen. Für Anleger stehen verschiedene derivative Produkte zur Verfügung, darunter ein unbegrenzter Turbo‑Long mit Basispreis 20 447,20 Punkten, der von der DZ BANK angeboten wird.

Der Hebel liegt zum Zeitpunkt des Berichts bei rund 5,94. Dieses Produkt bietet eine Möglichkeit, von einer weiteren Aufwärtsbewegung zu profitieren, ist jedoch mit hohen Risiken verbunden, insbesondere wenn der DAX dauerhaft unter die Unterstützung von 24 282 Punkten fällt. Anleger sollten die Produktinformationen und Risikohinweise sorgfältig prüfen, bevor sie in solche Instrumente investieren.

Insgesamt bleibt die Erwartung bestehen, dass nach einer kurzen Konsolidierung der DAX seine Aufwärtswelle fortsetzen könnte, solange die technischen Indikatoren positive Signale liefern und die Unterstützungspunkte nicht signifikant unterschritten werden





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