DAX nähert sich 22.000 Punkten - Florian Kasischke zeigt die 30/7-Investor-Methode

Der DAX startet 2023 mit einem Plus von 9 Prozent und erreicht neue Allzeithochs. Der Fokus liegt auf der 30/7-Investor-Methode von Florian Kasischke, die schnelle und effektive Aktienanalysen ermöglicht.

Der tägliche Blick auf die Börse und Finanzmärkte, mit Daytrader und Analyst Jens Klatt. Gemeinsam betrachten wir die laufende Wall Street Handel -Session und schließen den baldigen Xetra- Handel sschluss. Auch für die 'Feierabend-Trader' gibt es täglich noch interessante Handel sideen an den US-Börsen oder Indizes wie DAX , Devisen wie EURUSD, Rohstoffe wie Gold oder Kryptowährungen wie Bitcoin.

Erfolgreiches Investieren muss nicht schwer sein. Doch wer mehr als die typischen Marktrenditen erzielen will, muss einfach etwas mehr Zeit aufwenden. Florian Kasischke, seit 2018 Vollzeittrader und Privatinvestor, zeigt Ihnen in dieser Webinarreihe seine Vorgehensweise bei der Aktienanalyse, damit Sie ebenfalls ein 30/7-Investor werden. Bei der 30/7-Investor-Methode von Florian Kasischke werden wenige Fundamentaldaten mit der Dow-Theorie kombiniert, um in nur 30 Minuten am Tag passende Investmentchancen zu finden. Mit der 30/7-Investor-Methode erarbeitet sich Florian somit einen langfristigen Vorteil gegenüber dem klassischen Buy and Hold Ansatz, weil Phasen negativer Aktienrenditen (Korrekturphasen) weitgehend vermieden werden. Exklusiv bei XTB zeigt Florian live und mit einem realen Depot seine 30/7-Investor-Methode im Einsatz. Mit täglicher Screening-Routine und ohne komplexe Fundamentalanalyse zu außerordentlichen Investmentergebnissen





