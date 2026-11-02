DAX Oktober: 200-Tage-Linie bei 24.850 erreicht

Der DAX stieg im Oktober auf 25.818 und brach die 200-Tage-Linie. Analysten sehen technische Targets bei 26.215, warnen aber vor Abhängigkeit von der US-Tech-Branche.

Der Deutsche Aktienindex hat im Oktober seine technischen Markierungen klar definiert und dabei wichtige psychologische Schwellenwerte überschritten. Bereits sehr früh im Monatsverlauf erreichte der Index planmäßig die 200-Tage-Linie, die bei einem Wert von rund 24.850 Punkten verläuft. Nach diesem Meilenstein entwickelte sich der Markt sehr robust und stieg anschließend ohne größere Widerstände weiter an. Den Monat beendete der DAX schließlich mit einem Schlusskurs von 25.818 Punkten, was eine deutliche positive Performance im Vergleich zum Start der Analyseperiode widerspiegelt.

Technische Analyse und Preisziele

Isoliert betrachtet, ohne den Blick auf externe makroökonomische Faktoren zu verlieren, zeigt die technische Struktur des DAX klare Zielvorgaben für kurzfristige Handelsszenarien. Sollte die Kurse Dynamik anhalten, müsste der Index primär die Hürde bei 25.914 Punkten attackieren. In der Regel sind während solcher Aufwärtsbewegungen auch Pullback-Phasen zu erwarten, in denen es wichtig ist, dass horizontale Unterstützungsbereiche gehalten werden. Konkret sind hier die Bereiche bei 25.700 oder zumindest bei 25.500 Punkten als kritische Zonen zu sehen, die als Boden fungieren sollten.

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Ein Durchbrechen der Marke von 25.915 Punkten würde den Weg für weiter steigende Kurse freimachen. In diesem bullischen Szenario wäre das nächste wesentliche Ziel bei 26.100 Punkten zu verorten. Selbst in einem optimistischen Extremfall, der durch starke Käuferimpulse getrieben wird, könnte der Index kurzfristig bis maximal zu 26.215 Punkten vordringen. Diese Werte stammen aus der Analyse von BNP Paribas und dienen als Referenzpunkte für institutionelle und private Marktteilnehmer.

Risiken und Unterstützungslevel

Die wichtigste Unterstützung für den Tageshandel liegt aktuell bei 25.700 Punkten. Dieser Wert fungiert als kritische Grenze; ein Verlassen dieses Levels nach unten würde die technische Integrität der aktuellen Aufwärtstrend-Struktur gefährden. Sollte der Index unter diese Schwelle fallen, würde er in einen komplexeren Bereich zwischen 25.535, 25.510 und 25.475 Punkten eintauchen. Dieser Bereich korreliert mit dem S3-Niveau sowie dem gleitenden Durchschnitt der 200 Tage auf Stundenbasis.

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Interessanterweise wird in der fachlichen Einschätzung darauf hingewiesen, dass ein solcher Rückfall in diesen tieferen Bereich nicht zwangsläufig einen langfristigen Trendbruch bedeuten muss. Stattdessen wird erwartet, dass der DAX von diesen Unterstützungszonen aus wieder nach oben abspringen könnte. Das bedeutet, dass diese tieferen Levels nicht nur als Abwärtsziele, sondern potenziell auch als Wiederaufsetzpunkte für neue Kaufimpulse interpretiert werden können, sofern die fundamentale Nachfrage erhalten bleibt.

Abhängigkeit von der US-Tech-Branche

Ein entscheidender Faktor für die aktuelle Entwicklung des DAX ist die Dynamik an den amerikanischen Finanzmärkten. Der Index profitierte in letzter Zeit maßgeblich von der Schwächekurve der US-Technologieaktien. In diesem Kontext fungiert der DAX oft als sogenannter Parkplatz für Kapital, das zuvor in Tech-Aktien investiert war und nun in europäische Werte umgeschichtet wird. Diese Korrelation ist ein zentraler Aspekt der aktuellen Marktstrategie.

Es bleibt jedoch abzuwarten, wie sich diese Dynamik weiterentwickelt. Sollte die Stärke der US-Technologiebranche zurückkehren und die Märkte in Amerika wieder dominierten, könnte der DAX darunter leiden. Denn in einem solchen Szenario würde Kapital aus den europäischen Märkten abfließen, um an den attraktiver werdenden US-Tech-Aktien zu partizipieren. Diese potenzielle Nachteil-Situation ist ein wesentlicher Risikofaktor, den Investoren bei ihrer Portfoliozusammenstellung beachten müssen.

Haftungsausschluss und rechtliche Hinweise

Es ist wichtig zu betonen, dass historische Entwicklungen keine Garantie für künftige Erträge darstellen. Der Wert einer Investition in Finanzinstrumente kann sowohl steigen als auch fallen, wobei Anleger ihr ursprünglich investiertes Kapital möglicherweise nicht zurückerhalten. Dieser Beitrag von BNP Paribas S.A. - Niederlassung Deutschland richtet sich an private und professionelle Kunden in Deutschland und Österreich gemäß § 67 des deutschen Wertpapierhandelsgesetzes. Er stellt keine Anlageberatung dar, sondern dient der Information.

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Investoren sollten stets persönliche Beratung in Anspruch nehmen, bevor sie Anlageentscheidungen treffen. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen ab und kann sich ändern. Für die beschriebenen Wertpapiere steht ein Basisinformationsblatt zur Verfügung, das kostenfrei bei BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbH in Frankfurt am Main bezogen werden kann. Die hier geäußerten Prognosen sind keine verlässlichen Aussagen über die künftige Wertentwicklung, da Währungsschwankungen und andere Risiken die Rendite beeinflussen können.