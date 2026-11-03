DAX-Prognose 3. November 2026: Bullen testen 26.164 Punkte

DAX-Analyse für den 3. November 2026: Bullen setzen Aufwärtstrend fort. Widerstand bei 26.164, Unterstützung bei 25.008. Risiken durch Turbo-Zertifikate.

Der Deutsche Aktienindex DAX zeigte sich am Dienstag, dem 3. November 2026, zu Beginn der neuen Handelswoche deutlich fester und konnte sich nach dem Rücksetzer vom Freitag eindrucksvoll zurückmelden. Die Bullen legten dabei die Basis für einen potenziellen neuen Aufwärtsimpuls, da der Index im Bereich seines Tageshochs in die Schließung ging. Diese Entwicklung unterstreicht das präferierte übergeordnete Long-Szenario für den Leitindex, da der Kursverlauf trotz kurzfristiger Korrekturbewegungen die fundamentale Stärke der Käuferseite bewiesen hat.

Kernpunkte der DAX-Technik und Widerstände

Das technische Bild des DAX wird maßgeblich durch die intakten Kaufsignale der gleitenden Durchschnitte der letzten 20, 50 sowie 200 Börsentage gestützt. Diese Indikatoren signalisieren weiterhin eine positive langfristige Trendentwicklung, die das Vorgehen der Bullen unterstützt. Der nächstliegende und entscheidende Widerstand, auch als Widerstand 1 bezeichnet, notiert bei exakt 26.164 Punkten. Gelingt es dem Markt, diesen Pegel mit ausreichend Kaufdruck zu durchbrechen, öffnet sich die Tür für weitere Kursgewinne in Richtung der darüber liegenden Ziele.

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Sollte dieser erste Widerstand erfolgreich überwunden werden, könnte der DAX seine Aufwärtsbewegung im weiteren Verlauf bis in den Bereich des Allzeithochs vom 28. August ausdehnen. Das Allzeithoch liegt bei 26.616 Punkten und fungiert als der nächste signifikante Widerstand 2. Die statistische Wahrscheinlichkeit für eine positive Entwicklung steigt in diesem Kontext, da sich der Index nach dem jüngsten Rücksetzer von der unteren Marktseite wieder erholt hat. Eine nachhaltige Unterquerung der Marke von 25.008 Punkten (Unterstützung 2) würde das aktuelle Long-Szenario jedoch hinfällig machen und den bullischen Ausblick entkräften.

Positionen der Marktteilnehmer und Risikoprodukte

Im Gegensatz zu den optimistischen Szenarien weisen technische Indikatoren wie die Slow-Stochastik auf kurzfristige Risiken hin, da hier weiterhin ein Verkaufssignal vorliegt. Der Deutsche Leitindex rangiert aktuell im Bereich des oberen Bollinger-Bands, was historisch betrachtet mit verstärktem Abgabedruck verbunden ist. Nach der vergangenen Woche, in der Kursavancen am oberen Bollinger-Band bereits verkauft wurden, ist eine weitere Fortsetzung der Korrekturbewegung statistisch möglich. In den nächsten 10 Handelstagen nach einem Gap-Down trat seit dem 02.01.2000 in 29 Prozent der Fälle ein Kursrückgang von 4 Prozent auf.

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Für Anleger, die auf diese Korrektur setzen, bieten sich derivative Produkte wie der ENDLOS TURBO SHORT 29.833,86 OPEN END der DZ BANK an. Dieses Instrument mit dem WKN DN57H8 hat einen Basispreis von 29.833,86 Punkten und lag am 03.11.2026 um 07:00 Uhr bei einem Hebel von rund 6,56. Das Short-Szenario ist dabei hinfällig, wenn der DAX über die Marke von 26.616 Punkten steigt. Ein Durchbruch dieser Marke würde die bärischen Erwartungen zunichte machen und die Bullen weiter stärken, was mit erheblichen Verlusten für Short-Positionen einhergehen würde.

Realwirtschaftliche Auswirkungen und Turbo-Risiken

Am heutigen Dienstag stehen unter anderem die Daten zum US-Auftragseingang der Industrie im Fokus, die als wichtiger Realwirtschaftsindikator dienen. Diese makroökonomischen Veröffentlichungen können die Marktstimmung unmittelbar beeinflussen und die technische Analyse des DAX überlagern. Vorbörslich wurde der DAX noch mit einem Kursrückgang von -0,8 % getaxt, was zeigt, dass Unsicherheiten vor dem offiziellen Börsenbeginn vorhanden waren. Dennoch gelang es den Käufern, diese negativen Impulse zu absorbieren und das positive Szenario aufrechtzuerhalten.

Während institutionelle Anleger diese technischen Muster nutzen, ist für Privatanleger die Warnung vor hochriskanten Produkten wie Turbo-Zertifikaten von utmost Bedeutung. Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit solchen hoch spekulativen Instrumenten, die nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet sind. DZ BANK bietet mit ihren OPEN-END-Produkten wie dem TURBO LONG mit einem Basispreis von 22.675,17 Punkten (WKN DN6NY2) und einem Hebel von rund 8,04 attraktive Hebelwirkungen, jedoch sind die Produktrisiken stets zu beachten. Die statistische Wahrscheinlichkeit für eine Rallye von 4 Prozent nach einem Gap-Down liegt bei 59 Prozent, was die Volatilität des Marktes unterstreicht.